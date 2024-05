Négygólos előnnyel kezdett az FTC (1–5), amikor életjelet adtak magukról a házigazdák, akik Bató hetesével egyre felzárkóztak (7–8), majd Bölk találatára Faragó válaszolt büntetőből (8–9) a 13. percben. Eddig tudták tartani magukat, a folytatásban Klujber négy, illetve Malestein egy góljával 5–0-s sorozatot produkálva véget vezettek a hazai reményeknek a fővárosiak, akik 29. percben már tízzel mentek!

Az első harminc minutumot Csapó hat védéssel zárta, huszonhárom százalékon teljesített, támadásban pedig Faragó, Berei, Győri, Fazekas voltak a legjobb két–két találattal, háromig senki nem jutott, míg a másik oldalon Klujber hétig is, Bölk pedig négyig.

Ahogy az elsőt, úgy a második játékrészt is a Fradi kezdte jobban, mely tizenegy perc alatt tizenötre tornázta fel (16–31) szünetbeli kilencgólos előnyét (12–21). A lefújásig felváltva estek a találatok, nem is változott a különbség a két együttes között.

A fordulás után visszaesett a hazai kapusteljesítmény, Csapónak már nem volt hárítása, Zajnak is "csak" négy, tizenhárom lövésből, míg a másik oldalon Böde-Bíró ennek a dupláját "hozta össze", nyolcat, negyvenkét százalékon védett a második félidőben. Az akadémisták tizenegyszer találtak be, ami lehetett volna több is, ám három büntetőt is elrontottak, illetve négyet, ám egyszer a kipattanót be tudta lőni Fazekas. Kristonét, Faragóét és egyszer Fazekasét viszont megfogta Böde-Bíró, ezeknél nem volt kipattanó. A tizenegy szünet utáni találatból Fazekas, Wald hármat–hármat jegyzett, ezzel ők voltak a legeredményesebbek.

Az ősszel huszonhat gólt dobva tizenkettővel kapott ki a fővárosban a NEKA, most tizenöttel, a meccset tizenegy eladott labdával, hét technikai hibával és négy kihagyott büntetővel záró bogláriaktól ki kell emelni az idén 17. születésnapját ünneplő Kriston Kírát, aki egy kihagyott hetes ellenére is a szezon legjobb támadójátékát nyújtotta, négyet még nem dobott az élvonalban, március végén, a budaörsieknek dobott három volt tőle eddig a legtöbb.





K&H női kézilabda liga – 23. forduló

NEKA – FTC-Rail Cargo Hungaria 23–38 (12–21) Balatonboglár, NEKA Csarnok, 400 néző. Vezette: Héjja Ádám, Kónya Balázs Krisztián NEKA: Csapó K. – Molnár D., Lapos 1, Bató 2 (1), Győri V. 2, Faragó L. 3 (1), Berei 2. Csere: Zaj (kapus), Munteau-Korodi 1, Katona 1, Fazekas V. 4 (1), Alaxai, Kriston 4, Wald 3 (1), Matucza. Vezetőedző: Bakó Botond

FTC-Rail Cargo Hungaria: Janurik – Malestein 7 (1), Klujber 10 (3), Simon P. 3, Edwige, Bölk 5, Hársfalvi 3. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tomori, Márton G. 3, Kisfaludy 2, Kovács A. 1, Kukely A. 1, Kármán 3. Vezetőedző: Allan Heine

Hétméteresek: 8/4 (2/2), illetve 4/4 (1/1)

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 4 perc (2 perc)

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Láttam sok szép és jó megoldást a játékosainktól, nyilván voltak olyan szituációk, amiket nem tudtak megoldani. Az szerintem még elfogadható, s valamilyen szinten normális, hogy adott esetben a 2007-es születésű gyerekek belehibáznak bizonyos helyzetekbe. Mi ezekből a meccsekből sokat tanulunk, s ezáltal sokat fejlődünk. Tudjuk, látjuk, hová szeretnénk eljutni.





Allan Heine: – Profin oldottuk meg ezt a mérkőzést, koncentráltan kézilabdáztak a játékosaink. Mindenki, aki pályára lépett, jól teljesített, nagyon örülünk a győzelemnek.