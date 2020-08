Zöld buszokat helyeznek üzembe a városokban

A somogyi megyeszékhely 800 millió forintot költhet új buszokra a Zöld Busz Programban.

Tíz év alatt lecserélhető a városok buszállományának fele, és 2022-től a 25 ezer lakosúnál nagyobb városokban már csak emissziómentes autóbuszokat lehet üzembe helyezni – hangzott el Zalaegerszegen, Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter pénteki sajtótájékoztatóján. A következő tíz év alatt cserélik le a városi tömegközlekedési járatokat kormányzati és európai uniós források felhasználásával minimális karbonkibocsátású elektromos autóbuszokra. Palkovics László a Zöld Busz Program elindításakor hangsúlyozta: a közlekedés, mint a legnagyobb szennyezőanyag-kibocsátó ágazat zöldítése alapvető ahhoz, hogy teljesüljön a párizsi klímamegállapodásnak megfelelő vállalás, vagyis az Európai Unió és így Magyarország is klímasemlegessé váljon 2050-ig. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke üdvözölte, hogy 2022-től a 25 ezer lakosúnál nagyobb városokban már csak emissziómentes autóbuszokat lehet üzembe helyezni, és ezek beszerzését a kormány anyagilag is támogatja. A kormány 10 év alatt 36 milliárd forint támogatást biztosít elektromos meghajtású autóbuszok vásárlására. A Zöld Busz Program 2020-21-es forrásaira október 15-én írnak ki 4,2 milliárd forint keretösszegű pályázatot. A programmal a hazai buszgyártást is erősítenék.