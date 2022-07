– Gyerekek, az asztalokon vannak a microbitek, krokodilcsipesz és a vezetékek, kezdjük el összeállítani – így készült a közlekedési lámpa modell a kaposvári táborban Szabó János irányításával.

Forrás: Muzslay Péter

Az informatika tanár elmondta: a felsős diákok párban dolgoztak, egyikük autós, másik peidg gyalogos jelzőt készíti, bluetooth-on küldik át a pillanatnyi állapotot, így szinkronban fognak működni a jelzőeszközök. – Nagyon érdeklődőek a fiúk és a lányok is, nem csak az informatika, hanem az elektronika világával is megismerkednek, de volt 3D tervezés és robotika is a programok között – tette hozzá az oktató.