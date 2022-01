– Ez egy kommunikációs kárenyhítő kampány, ami Márki-Zay Péter botrányos, népszerűség-csökkentő kijelentéseit próbálja ellensúlyozni – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán arról, hogy a nemrég „Orbán megy, családtámogatás marad”, „Orbán megy, kerítés marad”, „Orbán megy, rezsicsökkentés marad” sémával kezdett plakátkampányba a baloldal. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta:

a legutóbbi közvélemény-kutatások, így például a Real-PR 93-é is azt mutatta ki, hogy az emberek többsége úgy látja, rosszul járna egy kormányváltással, mert emelkednének a rezsiköltségek, a munkavállalói és a vállalkozói adók, miközben csökkentenék a gyermekvállalási és családi támogatásokat.

– A kérdés tehát az, hogy Márki-Zaynak higgyenek a bizonytalan szavazók vagy a plakátoknak. Ebben az esetben a baloldal közös miniszterelnök-jelöltének kell hinni, aki egyértelművé tette, miként gondolkodik a világról, így kiállt például amellett, hogy nincs szükség rezsicsökkentésre, inkább kevesebbet fürödjünk – mondta a politológus. Szerinte a helyzet olyan, mint a klasszikus viccben, amikor a feleség in flagranti kapja a férjét, aki erre azt kérdezi tőle, hogy neki hisz-e vagy a szemének.

Kiszelly emlékeztetett: nem is olyan rég Karácsony Gergely is elismerte a Die Zeitnak adott interjúban, hogy nem írhatják ki a plakátra, hogy beengedik a migránsokat, mert akkor elveszítik a választást.

– Hasonló a helyzet, mint 2002-ben, amikor Lendvai Ildikó azt állította, hogy nem lesz gázáremelés, aztán mégis lett, nem is akármilyen. Ugyanekkor Medgyessy Péter is azt ígérte, hogy mindent megtartanak, ami jó, ehhez képest mégis mindent megváltoztattak. Akárcsak 2002-ben, a baloldal most is azt akarja elhitetni a választókkal, hogy nem származik káruk egy esetleges kormányváltásból, aztán mégis tönkretettek, megszüntettek, elvettek tőlük mindent. Ugyanez az átverés zajlik most is – mondta a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Mint fogalmazott, a rezsicsökkentés és a családtámogatás olyan komplex rendszer, mint egy pókháló: ha az egyik részéhez hozzányúlnak, az egész elkezd rezegni, szakadozni. Ennélfogva ha a baloldal tényleg változatlanul megtartaná ezeket a rendszereket, úgy teljesen fölösleges kormányt váltani, ha pedig nem, akkor valóban olyan szociális rendszer jön, amiről Márki-Zay eddig beszélt.

– Hiába mondják, hogy megemelik a családi pótlékot, azt nem teszik hozzá, hogy ezzel együtt világpiaci árak is lesznek. Hiá­ba mondják, hogy megtartják a családtámogatást, ha a kamatok elszállnak. Hiába mondják, hogy megbecsülik az időseket, csak azt nem említik, hogy hányszorosát veszik vissza. Nem bontják ki az igazság minden részletét – mondta Kiszelly Zoltán.

Szerinte ugyancsak a baloldal mostani, kárenyhítő kampányának tudható be, hogy Márki-Zay Péter nem szerepel az ominózus plakátokon, azokon csupán a kormányváltást akarják eladni, mint egy „cukormázzal leöntött keserű tablettát”. Ha viszont azt kérdeznék az emberektől, hogy kit tartanak kormányzóképesnek, Orbán Viktor utcahosszal vezetne Márki-Zay Péter előtt. – Ő ezért is erőlteti annyira a miniszterelnök-jelölti vitát, ahol nem a képességeivel, hanem legfeljebb gátlástalan vádaskodással kerekedhetne felül Orbánon – közölte Kiszelly Zoltán. Megerősítette: az emberek döntő többsége úgy látja, Orbán Viktor jobban kormányozza az országot, mint Márki-Zay Hódmezővásárhelyet.

