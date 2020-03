A világ legdurvább abortusztörvényét fogadták el Új-Zélandon

Amíg szinte az egész világ a koronavírus-járvánnyal van elfoglalva, addig Új-Zélandon különös gyorsasággal fogadtak el egy új abortusztörvényt. Ennek értelmében már egészen a születésig el lehet végeztetni az abortuszt bármilyen indokkal, és legális lett a nemi szelekción alapuló terhesség megszakítás is. Az már csak a jéghegy csúcsa, hogy azoknál a babáknál, akik túlélik az abortuszt, a születésük után már nem lesz kötelező az orvosi segítségnyújtás.

Meglepő támogatottsággal, 68 igen és 51 nem szavazattal fogadták el az új-zélandi képviselők március közepén az új abortusz törvényt, ami egyébként így a legdurvább lett az egész világon, számol be róla a Right to Life oldala.

Ezentúl már nem számít bűncselekménynek az abortusz és bármilyen indokkal lehet kérni, egészen a baba születéséig, és legálissá válik a nemi szelekció szerinti terhesség megszakítás is – azaz, ha valaki fiút szeretne, de kislány a baba, akkor azt minden probléma nélkül elvetetheti.

This is heartbreaking. Please pray for New Zealand and the unborn children who will be dismembered in abortions and left to die if they survive… New Zealand Parliament Votes to Legalize Abortions Up to Birth, Let Babies Who Survive Abortion Die https://t.co/77kTIY3BMq — LifeNews (@LifeNewsToo) March 19, 2020

Akkor is egészen a születésig lehet kérni az abortuszt, ha a babának valamilyen betegsége van, például Down-szindrómás. A terhesség megszakításánál ráadásul ezentúl nem kell jelen lennie orvosnak, és nem kötelező az orvosi segítségnyújtás azoknak a babáknak sem, akik „túlélik” az abortuszt és mégis megszületnek.

Mostantól már fájdalomcsillapítót sem kötelező beadni azoknak a 20 hetes és annál előrébb lévő babáknak, akiken abortuszt végeznek el, valamint nem lesznek jogi szabályok a vitatott terhességmegszakítási procedúrákra vonatkozóan sem – írja a V4NA.

A törvény részletei már első olvasatra is nagyon durvák, erről pedig hasonlóképp gondolkodnak az új-zélandiak is. Felmérések szerint az új szabályoknak a támogatottsága rendkívül alacsony, a nőknek például csak a két százaléka ért egyet azzal, hogy egészen a baba születéséig meg lehessen szakítani a terhességet. A megkérdezett nők 93 százaléka ellenzi a nemi szelekción alapuló abortuszt, 94 százalékuk pedig inkább a jelenlegi jogi szabályozásokat tartaná életben.

Just heard abortion has just been decriminalized in New Zealand by "parliament" Congratulations to all the progressives out there. Whats next on the agenda, legal infanticide?

I'm sure you'll think of something even more depraved . Its what you do best.👍 — matthew ian rawnsley (@matthewianrawns) March 18, 2020

Az új-zélandi kormány felettébb gyorsan vitte végbe a módosításokat az abortusztörvénynél. Míg mindenki a koronavírussal volt elfoglalva, köztük a média és az állampolgárok is, addig a törvénytervezettel kapcsolatos utolsó bizottsági ülést és a parlamenti szavazást egy napon tartották meg.

És bár felmerült, hogy népszavazást kellene kiírni az új szabályokkal kapcsolatban, végül ezt nem szavazták meg a képviselők.

Meanwhile New Zealand lawmakers just smuggled in an extreme law under Covid-19 cover! The world can practice all the social distancing it wants but if we are conspiring to kill our babies, what’s the point! https://t.co/4PcigcvEvA — Obianuju Ekeocha (@obianuju) March 19, 2020

Az abortusszal kapcsolatos törvényhozásért felelős bizottság pedig hiába kapott több mint 25 ezer kérést a törvénnyel kapcsolatban, csak 139 embert hallgattak meg. Ez azért is megdöbbentő, mert amikor korábban a klímaügyi törvénnyel kapcsolatban tízezer kérés érkezett, abból 1500 szóbeli véleményt meg is hallgattak. Ráadásul az ország miniszterelnöke, Jacinda Ardern azok között volt, akik támogatták és meg is szavazták, hogy az abortusz túlélő babáknak születésük után ne kelljen orvosi segítséget nyújtani.