Sokmillió forinttal tömte ki az MSZP a cigarettacsempészettel megfogott ex-képviselője zsebét

Sokmillió forinttal tömte ki a zsebét a csütörtök este cigarettacsempészettel Ukrajnában megfogott volt szocialista parlamenti képviselőnek, Legény Zsoltnak az MSZP akkor, amikor éppen nem volt tagja az Országgyűlésnek. A bukott politikus cége az „ínséges időkben” tetemes összeghez jutott némi “tanácsadásért” cserébe. Ha a gyanú beigazolódik, akkor a tegnap minden tisztségéről lemondatott és a pártból kiléptetett szocialista politikus egy jóval jövedelmezőbb üzletbe vágott bele, amivel rövid időn belül hatalmas pénzeket lehet szakítani. Ez az oka annak, hogy a bizniszben komoly alvilági szereplők is részt vesznek, amire jó példa az olajmaffia legsikeresebb cégének, az alvilági gyilkosságokkal és robbantásokkal is kapcsolatba hozott Energol Rt-nek az egyik volt vezetője, akit társaival együtt 2014-ben kapcsoltak le a hatóságok.

Akkor sem hagyta az MSZP az út szélén a cigarettacsempészetbe csütörtökön az ukrán határnál belebukó volt szocialista parlamenti képviselőt, amikor épp nem volt tagja az Országgyűlésnek – írja a Pestisrácok.hu.

Legény Zsolt cége, az L-ZS Consulting Kft összesen 6,6 millió forintot zsebelt be tanácsadásért, a korábbi sajtóhírek szerint “különös tekintettel az Európai Uniós jogalkotásra és jogharmonizációra”.

A céget Legény – micsoda véletlen – azután alapította, hogy 2010-ben lejárt a mandátuma, így át tudta vészelni a “szűkös esztendőket”, amíg 2014-ben újra képviselőnek nem választották. Az L-ZS Consulting ellen azóta több végrehajtás is indult, legutóbb 2020 szeptemberében.

Legény Zsolt diplomata-útlevéllel akart cigarettát átcsempészni az ukrán határon, ám az ukrán vámosok leleplezték.

A Beregsurány-Luzsanka határátkelő ukrán oldalán fennakadt csempészáruról az ukrán vámhatóság videót is közölt. A határőröknek már az szemet szúrt, hogy az ukrajnai akkreditáció nélkül érkező Legény diplomata útlevelet mutat fel, de autóján nem volt diplomata rendszám. Amikor felkérték, hogy nyissa ki az autót, diplomáciai védelemre hivatkozott, így kihívták a magyar konzulátus képviselőit, akiknek a jelenlétében felnyitották a csomagtartót. A csempészáru pontos mennyiségét egyelőre nem állapították meg, a jegyzőkönyv felvétele csütörtök este még folyamatban volt.

Csütörtök este az MSZP is megszólalt:

„Az ukrán hatóságok a mai napon Ukrajnában tetten érték cigarettacsempészés közben Legény Zsoltot. Legény Zsolt ma este lemondott minden párttisztségéről és kilépett az MSZP-ből. Diplomata-útlevele azonnali visszavonását kezdeményeztük”

– olvasható a párt közleményében. Legény ellen csak azután indíthatnak nyomozást az ukrán hatóságok, ha elveszíti mentességét. Feltételezhető ugyanakkor, hogy jogsegély keretében a magyar szervek fogják a politikust kihallgatni, de az ukránok, ha úgy döntenek, a teljes eljárás lefolytatását is a magyarokra bízhatják. A jogász végzettségű Legény az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetségének alelnöke, és az elnöke a párt Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának (!) is. Több fontosabb bizottság tagja és vezetője, illetve az MSZP frakcióvezető-helyettese is volt egy ideig. Legény 2006 és 2010, illetve 2014 és 2018 között “erősítette” az MSZP országgyűlési frakcióját.

Ha a gyanú beigazolódik, nem véletlenül vágott bele a cigarettacsempészetbe a volt szocialista országgyűlési képviselő, hiszen ezzel a biznisszel rövid idő alatt lehet milliókat kaszálni, igaz, ez az üzlet sokszereplős, így az még kérdés, kik lehetnek a társai.

Az ukrán határon hosszú ideje virágzik a cigarettacsempészet, pár éve az Index írt többrészes cikksorozatot erről a bűncselekményről: a csempészcsoportok családi, baráti alapon épülnek fel, a társaságban rendszerint van egy vezér, aki a többiekhez képes jóval intelligensebb. Ez a férfi gyűjti maga köré az embereket, olyanokat, akikben megbízik, és általában ő az, aki a határ túloldalán tudja, kit kell keresni. Az ukrán határon több ilyen csoport is működik, melyek felosztják egymás között a területet. A csempészeket sokszor korrupt hatósági emberek is segítik, a határ mindkét oldalán. A Központi Nyomozó Főügyészség az NVSZ és a TEK segítségével nem egy akciót indított már ellenük, 2017-ben például 53 (!) határrendészt állítottak bíróság elé.