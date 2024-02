Kigyósi Zoltán gazdasági igazgató szerint az elmúlt időszakban a cégek között az üzleti tárgyalások során hatalmas párharc alakult ki. Olykor maratoni tárgyalások után ütik nyélbe az üzletet, ám egy jól időzített, eredeti megoldási javaslat nagyot lendíthet a forgalmon. A 46 éves szakember szerint manapság bármikor nehézségekbe ütközhetnek a társaságok, ám ha a vállalat vezetői időben rendezik a sorokat, akkor nincs kilátástalan helyzet.

– Az iparban nincs állóvíz, pláne most, amikor rövid időn belül ennyire átrendeződtek az erőviszonyok – hangsúlyozta Kigyósi Zoltán. – Különösen nagy jelentősége van, hogy mindenki tisztában legyen a feladatával és egyértelműek legyenek a hatáskörök.

Adó, számvitel, kontrolling, energiabeszerzés és a beruházásokon kívül banki ügyletek felügyelete: a KVGY gazdasági igazgatója és öt tagú közvetlen csapata részben ezzel foglalkozik.

Kigyósi Zoltán

Fotó: Lang Róbert



Kigyósi Zoltán a reáltárgyakkal már kamaszkorában jó viszonyt ápolt, a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában a matematikán és az informatikán kívül a könyvvitel is közel állt a szívéhez. Az érettségit 1996-ban tette le, elsőre felvették a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolára, majd 2005-ben szerezte meg második, közgazdász diplomáját. Arról is szólt: a 2000-es évek elején évek végén nehezen lehetett elhelyezkedni. Friss diplomásként pár hónapig biztosítási ügynökként kereste a kenyerét, aztán egy könyvelőirodában kamatoztatta tudását, a következő állomás pedig egy sütőipari cég volt. Az adóhatóságnál 2000-ben állt munkába, ahol 20 évet töltött el. Kezdésként a társas vállalkozások ellenőrzési osztályán revizor volt és az évek során haladt a ranglétrán, a legvégén a kiemelt adóalanyok osztályát vezette. Két évtized és rengeteg munka elteltével új szakmai kihívásokra vágyott. A váltás felejthetetlen volt: 2021-ben, a koronavírus-járvány idején indított a KVGY-nél.

– Az első időszakban szinte egy nyugodt pillanat sem volt – emelte ki. – Amikor a Covid enyhén csillapodni kezdett, kitört az ukrán-orosz háború és az energia-árak sokkolták az ágazatot. Emlékeztetőül: egy MWh gáz 2020-ban 15 euró volt, rá egy évre 80 euróra ugrott és 2022-ben volt olyan időszak, amikor közel 240 eurót számláztak. Ehhez hasonló ingadozást éltünk át a villamos-energiánál is. Csapatommal folyamatosan elláttuk a ránk bízott feladat, sok volt a munka és hatalmas a felelősség, hiszen cégünknél jelenleg is 327-en dolgoznak. Azt szoktam mondani: akkor dolgozunk jól, ha az ellátandó munkák során mind a külső gazdasági szereplők, mind a belső területek számára "láthatatlanok" maradunk vagyis a gazdasági területen minden rendben van, nem vagyunk semmi miatt a figyelem középpontjában.

A KVGY hagyományos és új fejlesztésű termékei évről-évre megalapozzák a biztos bevételt, a társaságot és a tulajdonos-igazgatót, Szalai Gyulát több rangos szakmai-közéleti díjjal tüntették ki. A gazdasági eredményeket a főbb mutatók tükrözték: a 2022-es 9,8 milliárd forint forgalom helyett 2023-at több mint 11 milliárd forinttal zárták és 2024-ben 11,5 milliárd forintra lőtték be a bevételi tervet. Kigyósi Zoltán hangsúlyozta: a kötelező feladatokon kívül komoly eredmény mindenki számára, hogy sikerült - ha nem is zökkenőmentesen - egy új vállalatirányítási rendszert bevezetni és belátható időn belül befejezik a közel 280 millió forint értékű környezetvédelmi projektet is. Napelem-rendszert építenek ki, összesen 1064 panelt helyeznek el a KVGY-nél, melynek éves termelési teljesítménye 700 MWh, ami a cég 12 havi teljes energiaigények csaknem 40 százalékát fedezi.

– Logikus gondolkodás, alkalmazkodó-képesség, elhivatottság: úgy érzem, erre feltétlenül szükség van ebben a munkakörben – emelt ki. - Akárcsak arra, hogy soha nem szabad türelmetlennek lenni. Egy légtérben dolgozom a kollégáimmal, megtárgyaljuk a napi feladatok okozta problémákat és persze nem hiányozhat egy-két aranyköpés sem.

S mi jelenti a felüdülést az Excel-táblázatok és a töméntelen mennyiségű adat és infrografika után? A nyáron bringa minden mennyiségben, hangzott a frappáns válasz. Kigyósi Zoltán baráti csapatával már jó néhány kerékpártúrát tett meg, de a balatoni nyaraló felújítása is leköti a 46 éves szakember energiáját. Megoldja magának a barkácsolási, javítási teendőket és ha kerti munkáról van szó, azt is szívesen vállalja. Ezen kívül kondizik és bakancslistáján több külföldi utazás is szerepel.