Milyen feladatokra számíthatsz raktárosként?

A raktárosok több különböző feladat ellátásán keresztül járulnak hozzá az adott raktár vagy logisztikai központ olajozott működéséhez. Az egyik legfontosabb mindennapi teendőjük lehet az áruk fogadása és ellenőrzése, amelynek során lepakolják a beérkező árukat, illetve megbizonyosodnak azok sértetlenségéről.

Gondoskodnak továbbá az áruk raktárban történő megfelelő elhelyezéséről, figyelembe véve a tárolási feltételeket és a raktározási szabályzatot. Ezen feladatokat jellemzően ellenkező irányban is elvégzik, azaz összekészítik a kimenő árukat és tevékeny részt vállalnak a szállítmányok időben történő elindulásában.

A feladataik ily módon rengeteg anyagmozgatói tevékenységgel is együtt járnak, amelyekhez olykor targoncákat, olykor pedig kézi raklapemelőket használnak. A munkakörnek ezenkívül adminisztratív feladatok is a részét képezhetik, hisz sok helyen a raktárosok dolga a raktárkészlet nyilvántartásainak vezetése, naprakészen tartása. Nem utolsósorban pedig az általános raktári rend és tisztaság fenntartásáért is felelősek a mindennapok során.

Lehetőségek raktáros pozíciók betöltésére Lajosmizsén és környékén

A raktáros álláslehetőségek időről időre felbukkannak az egyes állásportálok kínálataiban, többek között Lajosmizse és környéke vonatkozásában is. A város álláspiacával foglalkozó LajosmizseAllas.hu felületén is volt már példa raktáros hirdetések megjelenésére, ahol egyébként további logisztikai és más területekhez kötődő munkakörök közül is válogathatnak az álláskeresők: https://lajosmizseallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika.

A raktáros pozíciók előnye, hogy általában könnyen megugorható feltételeket támasztanak a pályázók felé. Egyes raktáros állások például csupán betanított fizikai munkavégzéssel járnak, amelyek betöltéséhez csupán megfelelő hozzáállásra és jó fizikumra van szükség. Máshol, ahol széleskörűbbek a felelősségek, akár a középfokú végzettség, a logisztikai tapasztalatok és a magabiztos felhasználói szintű számítógépes ismeretek is az elvárások részét képezhetik.

Sőt, az anyagmozgatói feladatokból adódóan a targoncavezetői jogosítvány megléte is gyakran megjelenik a követelmények listájában. Mindemellett pedig az olyan személyes tulajdonságok, mint például a nagyfokú precizitás, a jó problémamegoldó készség, a rendszerszemlélet és a már említett fizikai állóképesség ugyancsak elengedhetetlen a munkakör kihívásainak abszolválásához.