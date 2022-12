Nem megy rosszul a Albának, hisz nyolc fordulót követően van három – Békéscsaba, MTK, Érd – győzelme, ebből kettő idegenben, plusz egy, DKKA elleni döntetlenje is, igaz az utóbbi miatt lehet bennük némi hiányérzet, csak úgy, mint a budaörsi vereség (26-32) miatt, ahol könnyen megadták magukat! A megyei rangadón Smbatian lövése után utolsó másodpercig nyerésre álltak, ám Farkas Johanna pontot mentett az újvárosiaknak. A többi vereségük a Debrecennel (23-33), a Mosonmagyaróvárral (27-30) és a Győrrel (21-33) szemben mondhatni papírforma… Az eddigi eredményeikkel azért sem lehetnek elégedetlenek, mert a nyáron tovább fiatalítottak, olyan rutinos játékosok távoztak, mint a Triscsuk, Szarka, elment a válogatott szélső Töpfner, illetve Bardi, helyettük csak a 18 éves Szemes, a 19 esztendős horvát Zrnic és a 26 évével már rutinosnak számító Stosic érkeztek.

A siófoki összecsapásra egy nehézkes Érd elleni hazai sikerrel hangoltak, a negyvenötödik percben még döntetlenre álltak (15-15), ám Zrinic, Takó és Varga akciógóljaival és Smbatian büntetőivel végül begyűjtötték a fontos két pontot húsz kapott góllal (22-20), ami szezoncsúcs, az újonc Békéscsabától kapott huszonhárom volt eddig a legkevesebb, amennyit kaptak. Az említett Smbatian az együttes házi gólkirálya, de ki kell emelni a 22 éves Vargát, illetve a 21 éves Takót, akik már huszonöt akciógólnál járnak, az említettek mellett a fiatalok közül a két huszonkét éves Utasi, Afentaler kettős és a tizenkilenc éves szélső, Zrinic is a húzóemberek közé tartozik. Sőt, ott van a húsz éves Besszer is, aki eddig csak egy találkozón tudott pályára lépni, még szeptemberben, ha sikerül együtt tartani a csapatot szép jövő előtt áll az Alba! A jelen azonban még a siófokiaké, akik legutóbb kikaptak Dunaújvárosban, ami csak növeli a harci kedvüket, dolgozik bennük a bizonyítási vágy. - Amekkora bravúrt mutattunk be mínusz kilencről a DVSC ellen, annyira volt elkeserítő a DKKA elleni mérkőzés és a mutatott rossz teljesítmény, amit csakis magunknak köszönhetünk – nyilatkozta a klub honlapján Uros Bregar, az SKC trénere. - Az Alba ellen hazai pályán szeretnénk javítani és az MTK elleni mérkőzést is idevéve két győzelemmel zárni a 2022-es esztendőt.