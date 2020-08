Emléket állítanak műszerei a somogyi szakembernek

Kurdi György, állatorvos munkaeszközeiből állítottak ki néhány tárgyat hétfőn a Szent István Egyetem Kaposvári Campusán. A lovasakadémia egykori állatorvosának hagyatékát, egyik lánya, Kurdi Csilla ajánlotta fel az intézménynek, azért is hogy az egyetemisták is megismerjék a szakembert és munkásságát.

A szarvasmarha és lógyógyászatban használt műszereket, csipeszeket, fogókat és ollókat is tartalmaz az egyetem kutatólaborjában kiállított vitrin, de Kurdi György első, bőrből készült orvosi táskája is helyet kapott a fehér, üveges szekrényben.

A kiállított tárgyak azonban csak a töredékei azoknak az eszközöknek, amelyeket az állatorvos az évtizedek alatt használt.

– Azt gondolom, hogy ezzel tettem az ifjúságért – fogalmazott Kurdi Csilla. – Jobb helye van az eszközöknek itt, mintha otthon nézegetném. Fontos számomra, hogy a fiatalok is megismerjék édesapám nevét és ne csak a közvetlen kollégái emlékezetében éljen tovább. A vitrinbe nemcsak az eszközei kerültek be, hanem olyan személyes tárgyai és fényképek, amelyekhez nagyon kötődött. Ezért a szekrénynek a felső részét igyekeztem az ő életét meghatározó dolgok alapján berendezni.

– Első helyen szerepelnek a törökkoppányi gyermekévei – folytatta. – Mindig hűen vallotta somogyiságát, soha nem hazudtolta meg paraszti származását, még budapesti évei alatt is büszkén mesélt erről. Középiskolai és egyetemei éveit is nagyon szerette, hiszen akkor kötött életre szóló barátságokat. A kiállítás harmadik eleme szakmáját, hivatását mutatja be. Feladatát mindig kötelesség hűen látta el és számíthattak rá az állatok és gazdáik is. Természetesen a családja volt a legfontosabb, testvérem és én, illetve később a két fiú unokája. Az ötödik elem, ami jellemezte életét, a lovak iránti szeretete volt – tette hozzá Kurdi Csilla.

Zomborszky Zoltán, az agrár- és környezettudományi kar tanszékvezetője kiemelte: nagyon örültek, hogy a család felajánlotta az állatorvos eszközöket és a személyes tárgyait, hasonló jellegű kiállítás ugyanis korábban még nem díszítette a labort.