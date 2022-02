Számos startupokról szóló történet jelenik meg, s az olvasók többsége nem is sejti, hogy milyen események rejlenek egy-egy befektetés mögött. A Little Bridge sikere azért is izgalmas, mert, ahogy azt a szakkönyvek is rendszeresen említik, nem elegendő a saját környezetünkben megmérni az ötletünket, a validálás legjobb módja, ha ott próbáljuk ki, ahol magunk sem mozgunk otthonosan. Az „out of the box” mentalitás azért is fontos, hiszen a hazai pályán magabiztos csapatok többsége, idegenben rengeteg új impulzussal, kritikával vagy segítő szándékkal találkozhat. Ezek hasznos visszajelzésként beépülhetnek a projektbe is.

„Nap, mint nap születnek sikerek, a Pozi.io-nál pont ezeket a sikereket szeretnénk példának állítani azoknak, akik még nem mertek belevágni a vállalkozásukba.” – meséli Kovács Roland, a közösségi oldal CEO-ja.

Sarah projektje egy komoly megmérettetésen mutatta meg, hogy az ötlet és a csapat is sikerre született. Ennek ellenére nagyon ritka, hogy ilyen gyorsan eljusson egy startup a nemzetközi hírnévig. A startupoknak ugyanis csak töredéke éri meg az első születésnapját. Ezért is különleges a Little Bridge sikere.

A történet egyszerű: egy jó projekt, kiváló felkészültséggel és kellő magabiztossággal benevezett a Pozi.io nemzetközi innovációs közösség, Pitch Please! with Pozi & Draper Startup House Network versenyére, ahol a nemzetközi zsűri szavazatai alapján első helyezett lett. A zsűriben elnöklő Draper Startup House vezetője a győzteseknek egy amerikai online startup kurzust ajánlott fel.

„Nagyon nagy lendületet adott a projektünknek az a pozitív visszajelzés, amelyet a Pozi.on versenyén kaptunk. Annak ellenére, hogy minden online történt, komoly kihívás volt egy ilyen erős versenyben az első helyezést megszerezni.” – meséli Sarah White a Little Bridge alapítója. A piacunkat alapvetően olyan országban akartuk validálni, ahol fontos lehet az angol nyelvtanulás és az élő nyelv megismerése. A Little Bridge számára nem csak a győzelmet, hanem nagyon hasznos visszajelzéseket és elképesztő nemzetközi lehetőségeket is hozott a verseny.

A tavaszi rendezvény előtti felkészülési időszakot a Little Bridge arra használta, hogy elinduljon a kelet-európai régióban hagyományosan megrendezett női startupokat felsorakoztató Women Startup Competition versenyén is. Az ígéretes vízió, az egyre növekvő tapasztalat és a hatékony mentoráció végül itt is sikert eredményezett. A projekt két megnyert startup versennyel a háta mögött továbbfejlesztette a tudását a Draper University's Fundamentals of Entrepreneurship januári kurzusán.

Az ekkorra már alaposan felkészült csapat a kurzus végén bátran vágott neki a lezáró prezentációnak, amelyen a Draper University alapítója, Tim Draper is részt vett. A Little Bridge ezt az akadályt is kiválóan vette, és a meghívást kapott a Draper University nyári kurzusára, amely általában az előszobája egy Silicon Valley befektetésnek is.

Tim Draper mottója igaznak tűnik: „Minél több új dolgot próbálsz ki, annál több esélyed van a sikerre”. A Draper Startup House Network legalábbis ennek a filozófiának a jegyében építi a nemzetközi startup közösséget. „A Little Bridge megoldása sok fiatal számára hozhatja el a kötetlen angol nyelvtanulás lehetőségét, ezért láttam benne fantáziát a POZI.io verseny zsűrielnökeként, de Sarah személyisége volt az, ami a leghitelesebbé tette a bemutatót. A Draper Startup House Network közössége ezt a mentalitást szeretné nemzetközileg is terjeszteni, megosztani azokkal, akik még nem építettek hidat a nemzetközi startup központok felé” – emeli ki Vikram Bharati, a Draper Startup House Network alapítója.

„A Pozi.io online közössége kiváló lehetőséget kínál a startupjaikat gyorsan fejleszteni kívánó vállalkozók számára. A platform megtalálásától számított 2 hónapon belül több nemzetközi pitchversenyt is megnyertünk, tárgyalásokat folytathattunk potenciális befektetőkkel, és nemzetközi ösztöndíjat kaptunk egy Szilícium-völgyi akcelerátorba. Az olyan platformok, mint a Pozi.io, kiváló kapcsolatépítési és pitchelési lehetőségeket kínálnak a startupok számára, különösen az olyan cégek számára, mint a Little Bridge, amelyek szintén online közösséget építenek.” – meséli az alapító. A Little Bridge újragondolja a közösségi médiát a 6-12 éves gyerekek számára, és forradalmasítja a nyelvtanulást, ezen belül is az angol nyelv tanulását.

Borítóképünk illusztráció