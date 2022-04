A CRISPR-babák megalkotójaként ismert kínai biofizikus, He Csienkuj hozta létre – világra? – a világ első génszerkesztett gyermekeit.



A hírrel a sencseni tudós 2018-ban sokkolta a világot. Mint kiderült, mesterséges megtermékenyítéssel létrehozott embrió génjeibe nyúlt bele és a CRISPR-cas9 nevű génszerkesztési technikával megváltoztatta azokat. Ezután beültette őket egy nő méhébe, aki ikerlányokat szült: ők lettek a világ első génmódosított csecsemői.



He Csienkuj munkája többek között azért is rendkívül ellentmondásos, mivel a változtatások átöröklődhetnek a következő generációkra, és károsíthatják más gének működését. A tudós akkor azt mondta,

azért változtatta meg az ikerlányok DNS-ét, mert így, a javított génszerkezettel ellenállhatnak az esetleges jövőbeli HIV-fertőzésnek.Állítása szerint a HIV hatalmas problémát jelent a kínai társadalomban. Neki az volt a szándéka, hogy a CCR5 néven ismert gén kikapcsolásával védelmet adjon. A kínai szakember éveken keresztül tökéletesítette a technikáját laboratóriumi körülmények között egér-, majom- és emberi embriókon, módszereit szabadalmaztatta is.



Egy harmadik génmódosított gyermeknél is asszisztált, aki a következő évben született meg. A kísérletet elítélő nemzetközi visszhangot követően őrizetbe vették. 2019 decemberében elítélte a kínai bíróság, mivel szerintük a kutató „szándékosan megsértette” az orvosi előírásokat.



Nem tudni, hogy a szabadon engedett He tervezi-e, hogy visszatér a tudományos kutatáshoz Kínában vagy egy másik országban. Az őt ismerők idealistának, naivnak és ambiciózusnak jellemezték a Rice Egyetemen és a Stanfordon végzett biofizikust – írja az MIT Technology Review szerzője, Antonio Regalado.



A Technology Review szerint – egyelőre? – nem tudunk a CRISPR segítségével szuperokos babákat létrehozni. Beszámolt korábban arról is, miként lehetne ezt a technikát például felhasználni, hogy ne érezzünk fájdalmat.



Borítóképünkön jelenti be a sikeres génszerkesztést még szabadlábon He Csienkuj a Human Genome Editing konferencián Hongkongban, 2018. november 28-án.