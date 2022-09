Mivel a digitalizáció minden iparágra és a nemzetgazdaságra is hatással van, ezért a konferencia nyitóelőadását a kormány uniós forrásokkal kapcsolatos, digitalizációt is érintő stratégiájáról Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter tartja, és a technológiai fejlődés üzleti hatásairól beszélget majd három meghatározó hazai vállalat, a Magyar Bankholding, a MOL és a Videoton első embere. A programban rajtuk kívül is rengeteg izgalmas előadó kapott helyet, így például

a mesterséges intelligenciával foglalkozó „klasszikus” informatikus mellett orvos, pap, hacker-komédiás, sportszakértő és bankár is színpadra lép a rendezvényen.

Az idén szeptember 20-21-én zajló MENTA az IVSZ és a hazai infokommunikációs iparág egyaránt legnagyobb jelentőségű eseménye, amely tartalmilag és témájában is reflektál az idei év váratlan fejleményeire. Igazodva a szövetség céljaihoz, A hatás mechanizmusa alcímet viselő konferencián a digitális gazdaság minden szereplője, így számos olyan szakértő ad elő, aki nem a szűken értelmezett infokommunikációs szektorban dolgozik.

A konferencia nyitóelőadásában Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter a kormányzat uniós forrásokkal kapcsolatos rövidebb és hosszabb távú terveit ismerteti, közvetlenül a konferencia a digitális gazdaság legnagyobb kihívásait firtató megnyitóbeszéde után, amelyet dr. Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke, és Tajthy Krisztina, a szervezet főtitkára közösen tart.

A rendezvény egyik legizgalmasabb programjának a három hazai nagyvállalat vezetőit, a Magyar Bankholding vezérigazgatóját, Barna Zsoltot, a MOL hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatóját, Ratatics Pétert és a Videoton Holding vezérigazgatóját, Lakatos Pétert egy asztalhoz ültető panelbeszélgetés ígérkezik. A Vinnai Balázs által moderált beszélgetésben többek között arról lesz szó, mennyire kellett újragondolniuk eredeti terveiket a közelmúltban bekövetkezett események tükrében, mit várnak maguktól és a piactól a következő időszakban, valamint mennyire és hogyan lesz szerepe a változásokhoz való alkalmazkodásban a digitális megoldásaiknak.

Pereczes János, a Magyar Bankholding Foundation ügyvezetője az alakuló magyar szuperbankkal kapcsolatos újdonságokat osztja meg, Zakariás Fruzsina, a Porsche Hungaria márkaigazgatója pedig arról tart előadást, hogy autógyártóként hol tart az Audi a digitalizációban. dr. Benczúr András, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője az MI technológiákkal kapcsolatos kutatások, és e technológiák gyakorlati alkalmazása közötti kapcsolatot mutatja be.

Pálferi atya az újrakezdésről, a változás erejéről, illetve annak kulcsáról osztja meg gondolatait, a magát comedyhackerként definiáló Tobias Schrödel biztonsági szakember a kibervédelemről tart majd a szakmai részek mellett komikus elemeket is tartalmazó előadást. A futball digitalizációjának jelenlegi állása is téma lesz az idei MENTA-n, erről Hegedűs Henrik, az Magyar Labdarúgó Szövetség sporttudományi elemzője beszél majd részletesen.

Prakash Pattni, az IBM pénzügyi szolgáltatások digitális transzformációjáért felelős ügyvezető igazgatója arról beszél, hogyan oldható meg különböző módokon a pénzügyi szolgáltatók egyre növekvő igénye az innovatív megoldások minél gyorsabb bevezetésére.

A manapság felkapott új technológiákkal kapcsolatos tudnivalókról, lehetséges utakról, illetve az EU digitális terét megreformálni kívánó Digital Services Act-ről Boza Pál, az a Tremau cég operatív vezetője tart majd hiánypótló előadást.

Az előadások mellett több izgalmas panelbeszélgetést is hallhatnak a résztvevők, így szó lesz többek között a fenntartható adatstratégiáról, az ESG-szempontok befektetésekben való megjelenéséről, arról, hogy kit is nevezhetünk digitális szakembereknek, és milyen digitális készségekre van a leginkább szükség, valamint arról, hogy milyen szempontjai vannak az IKT-szektornak az uniós támogatási konstrukciók előkészítése, tervezése, és lebonyolítása során annak érdekében, hogy azok minél hatékonyabbak legyenek.

A MENTA konferencia több szakmai szövetség zártkörű, szakmai megbeszéléseinek is felületet ad. Így például a DKSZ (Digitális Kereskedelmi Szövetség) itt fogja megvitatni a hazai e-kereskedelmi szektor kitörési lehetőségeivel kapcsolatos startégiai elképzeléseit.

Gyurós Tibor-díjak

Szeptember 20-án, a MENTA első napján a huszonnegyedik alkalommal adja majd át az IVSZ a szövetség egykori elnökéről, Gyurós Tiborról elnevezett díjakat, amelyekkel 2001 óta a hazai IKT-szektorban meghatározó szakemberek és kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozások tevékenységét ismeri el a szervezet. A pályázatokat szakmai zsűri értékelte és döntött az összesen négy kategóriában kiosztásra kerülő, a hazai digitalizáció iránt elkötelezett vállalkozásokat és szakembereket megillető elismerésekről.