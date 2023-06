Miközben a Google folytatja saját, Bard nevű AI chatbotjának finomhangolását, anyavállalata, az Alphabet egyértelmű utasítást adott ki alkalmazottainak: legyenek nagyon óvatosak a chatbotokkal, még a saját Barddal is.

Négy, az ügyhöz közel álló forrás azt mondta a Reutersnek, hogy a technológiai óriás azért tiltja az alkalmazottaknak a bizalmas információkról való csevegést, mert okkal félnek a kiszivárgástól. Többek között azért, mert a másik oldalon, a botok mögött emberi felülvizsgálók ülhetnek és ellenőrizhetik a csevegési bejegyzéseket. A chatbotok korábbi bejegyzéseket is felhasználhatnak önmaguk képzésére, ami pedig újabb szivárgásveszélyt jelenthet.

Nem képzelődésről van szó: a Samsung a múlt hónapban megerősítette, hogy saját belső adatai kiszivárogtak, miután munkatársai – egyébként ártatlanul, figyelmetlenül – a ChatGPT-t használták.

A Samsung csak a legújabb nagyvállalat, amelyik aggódik. Februárban, mindössze néhány hónappal azután, hogy az OpenAI chatbot szolgáltatása viharos érdeklődést kavart a technológia iránt, néhány Wall Street-i bank, köztük a JPMorgan Chase & Co., a Bank of America Corp. és a Citigroup Inc. betiltotta vagy korlátozta a használatát. Olaszország az adatvédelmi félelmek miatt is megtiltotta a ChatGPT használatát, bár az elmúlt napokban megfordította álláspontját.

A koreai óriás új szabályai megtiltják a generatív mesterséges intelligencia rendszerek használatát a cég tulajdonában lévő számítógépeken, táblagépeken és telefonokon, valamint belső hálózatain.