A 15-ös hozott új színeket, néhány dizájnváltozást, minőségi anyagokat a Pro verziókhoz, és a turista osztályra – az olcsóbb változatoknak is – olyan tetszetős funkciókat, mint az iPhone 14 és 14 Pro Max készülékeken bevezetett Dynamic Island.

Az A16 Bionic lapkakészletet a kedvezőbb áru 15-ösnek tartották meg, az új A17 Pro a drágább modellekhez jött.

iPhone 15 és 15 Plus

Forrás: Apple

Az új iPhone 15 és 15 Plus megjelenésében hangsúlyos szerepet kap az Apple itt látható Dynamic Island a 6,1 hüvelykes, illetve a 6,7 hüvelykes Super Retina XDR OLED képernyőkön. Ezek a kijelzők 60 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkeznek.

A két „gazdaságos iPhone” megőrzi az előző generáció tervezési ötleteit, és most az Apple A16 Bionic SoC- vel szerelték fel. A lapkakészlet gyakorlatilag az iPhone 14 Pro sorozattal megegyező teljesítményt ígér, a mobilok 128 GB, 256 GB vagy 512 GB belső tárhellyel érhetők el.

Az iPhone 15 és 15 Plus másik jelentős fejlesztése a fő hátsó kamerában található, amely immár 48 MP-vel (OIS-szel) büszkélkedhet, ami jobb minőségű fényképeket ígér, megtartva az előző generáció 12 MP-es felbontását. Az Apple is kiemeli a 2x optikai zoom képességét. Szelfikhez az készülék 12 MP-es kamerát kapott.

Cupertinoi szokás szerint az előző iPhone-okénál hosszabb akkumulátor-élettartamot ígérnek – de nem tudjuk az akku pontos paramétereit.

iPhone 15 Pro and 15 Pro Max

Forrás: Apple

A hagyományományoknak megfelelően a Pro és Pro Max telefonok hozzák az igazi nagy dobásokat. Ilyen, hogy mostantól mindkét Pro titániumból készült, ami nemcsak nagy tartósságot, hanem könnyebb készüléket is jelent – az Apple szerint ezek a modellek 10%-kal könnyebbek, mint az elődjeik.

A 6,1, illetve 6,7 hüvelykes Super Retina XDR OLED kijelzőt kapott készülékek Always-On Display módot és akár 120 Hz-es képfrissítési frekvenciát is tartalmaznak. A Dynamic Island lényegében változatlan.

Ami az újításokat illeti, nagy ünneplést kapott egy akciógomb, amit az Apple „Művelet gombnak” nevez. A kényelmes megoldás arra szolgál, hogy a felhasználók egy helyről, könnyen aktiválhassák a a csendes üzemmódot, a zseblámpát, indíthatják a kamerát, vagy más alkalmazást.

Fotó: Apple

Láttunk már ilyet: az iPhone néha éves késésekkel felfedezi és büszkén, sajátjaként mutatja be az androidos készülékek egyes megszokott megoldásait.

A másik nagy változást egészen egyszerűen az EU szabványosító törekvései kényszerítették ki: az Apple megvált végre az egyetlen más gyártó által sem használt, semmivel nem kompatibilis Lightning csatlakozójától és gyors fájlátvitelt biztosító USB-C aljzatot szerelt a készülékeire.

Az iPhone 15 Pro és a 15 Pro Max az Apple A17 Pro lapkakészletét kapta; a RAM-ról megint nincsenek adatok, a tárhely 128 GB (PRO) vagy 256 GB (Pro Max) -nál kezdődik, és akár 1 TB -ig terjedhet.

Mindkét modell elsődleges kamerája 48 MP-vel büszkélkedhet. Az ultraszéles érzékelőnek 12 MP, a teleobjektívnek 12 MP a felbontása; 3x optikai zoommal jön a Pro és 5x a Pro Max; a szelfikamera 12 MP-n marad mindkettőnél.

Végül, de nem utolsósorban, azt ígérik, hogy az új Pro zászlóshajók optimalizált akkumulátor-élettartamot hoznak az új 3NM lapkakészletnek köszönhetően.

A legnagyobb meglepetés: az ár!

iPhone 15 (128 GB) – 399 990 Ft

iPhone 15 (256 GB) – 449 990 Ft

iPhone 15 (512 GB) – 549 990 Ft

iPhone 15 Plus (128 GB) – 449 990 Ft

iPhone 15 Plus (256 GB) – 499 990 Ft

iPhone 15 Plus (512 GB) – 599 990 Ft

iPhone 15 Pro (128 GB) – 499 990 Ft

iPhone 15 Pro (256 GB) – 549 990 Ft

iPhone 15 Pro (512 GB) – 649 990 Ft

iPhone 15 Pro (1 TB) – 749 990 Ft

iPhone 15 Pro Max (256 GB) – 599 990 Ft

iPhone 15 Pro Max (512 GB) – 699 990 Ft

iPhone 15 Pro Max (1 TB) – 799 990 Ft

Az iPhone 15 és 15 Plus szeptember 12-től, az iPhone 15 Pro és 15 Pro Max szeptember 17-től előrendelhetők.