Drónokkal és okostelefonokon ellenőrzik a karanténból szökdösőket

Az olasz rendőrség drónokat vetett be, hogy megtalálja azokat akik a karantén ellenére gyülekeznek és letartóztassa őket.

A vesztegzár bevezetése óta a rendőrség több mint nyolcezer embert vett őrizetbe annak megszegése miatt, közben az országban a koronavírusos halálozások száma túllépte az ötezret.

Lombardiában, ami a vírus által leginkább sújtott régió, már eddig is komoly problémát jelentett a karanténok tömeges elhagyása: most drónok segítségével fogja rendőrség vizsgálni a fertőzött régiókat, hogy ezzel beazonosítsa és le is tartóztassa azokat az állampolgárokat, akik a tiltás ellenére elhagyták otthonaikat és közterületen gyülekeztek.

A rendőrségi jelentésekből kiderül, hogy 200 ezer embert vizsgált át drónok útján a hatóság.

Az otthonelhagyás továbbra is csak rendkívül indokolt esetben lehetséges az érintett területeken és a rendőrségnek meg kell bizonyosodnia arról is, hogyha valaki elhagyta otthonát, azt étel- és gyógyszervásárlás vagy orvoslátogatás céljából tette-e. Amennyiben más okból hagyták el a karantént, azaz törvényt szegtek, eltérő ügyészi gyakorlatok szerint pénzbírság vagy letartóztatás is várhat rájuk – írja hírösszefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Lombardia kormányzója azt is külön kérte az olasz kormánytól, hogy küldjenek katonai segítséget, mert a rendőrség egyedül nem képes lefedni a teljes régiót és nem tudja eredményesen otthon tartani a lakosokat. Itt telefonos követést vezetnek be, hogy kövessék az olaszok mozgását a karantén-övezetekben.

a kijárási tilalmat Olaszország-szerte tömegesen szegik meg, és a kórházaknak már nincs kapacitásuk kezelni a tömeges megbetegedéseket.

Hogy megpróbálják megfékezni a koronavírus-járványt a lombardiai régió – ahol a legtöbb fertőzést regisztrálták – elkezdte telefonján követni 10 millió állampolgárát. A régió tanácsa biztosította a lakosokat, hogy a telefontársaságokkal együttműködve, adataikat szigorúan anonim módon fogják gyűjteni és csak azért, hogy nyomon tudják követni a vírus terjedését.

Korábban hasonló módszerrel élt Izrael is , ahol a titkosszolgálat nyomonkövetési eszközeit vetették be a betegség terjedésének megakadályozására. Dél-Koreában egy lépéssel tovább is mentek és a kiterjedt megfigyelőhálózat mellett SMS-ben értesítették a lakosokat, amikor fertőzött személy vagy terület közelébe értek. Kínában kategorizálják az állampolgárokat zöld, sárga vagy piros színjelzések alapján, ami a fertőzöttség veszélyét jelenti és ez határozza meg, hogy milyen mértékben korlátozzák a mozgását.

This is #Vasto in Italy. Italians are indoors but the more *diverse* community gathers in the streets thus violating the #ChineseVirus precautions. pic.twitter.com/xgBiCKS8xy — David Vance (@DVATW) March 18, 2020



Olaszországban az is indokolja a nyomkövetés bevezetését, hogy országszerte probléma a kijárási tilalom megszegése.

Lombardiában a telefonos követés mellett a kormányzó azt is bejelentette, hogy ha az emberek nem hajlandóak önszántukból otthon maradni akkor agresszívabb eszközökhöz folyamodnak, mivel a kórházak már „nem fognak tudni segíteni” az új fertőzötteken.

