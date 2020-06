Váratlanul megtorpant Trump hadjárata a Huawei ellen

Először inkább sajtóhibának tűnt, hogy egy évnél régebben zajló harc ilyen hirtelen megszakad.

Felröppent a hír, hogy miután az amerikai elnök tavaly május közepén feketelistára tette a Huaweit és hetven leányvállalatát, mivel állítólagos kémkedésük az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyezteti, majd őrizetbe vették a cégelnök Zsen Cseng-fej lányát, s szövetségeseit is sorra szólította fel az amerikai kormányzat a kínai óriást mellőzzék 5G fejlesztésekből,

most egyszerre csak összefognak a Huawei-jel az amerikai 5G fejlesztésében.

A hírlapi kacsának tűnő hírt azonban a Reuters is megerősítette. Értesülésük szerint az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium „módosítja a a Huawei tiltásait, s lehetővé teszi a cég számára, hogy együttműködjenek a következő generációs 5G hálózatok kiépítésében”.

Elemzők szerint több tényező is közrejátszhat az eddigi tiltásoknak minden részletében ellentmondó döntés meghozatalában.

A The New York Times is a Reutersre hivatkozva közölte, hogy az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium tegnap új szabályozást tett közzé, amely lehetővé teszi az amerikai vállalatoknak, hogy együttműködjenek a Huawei-jel az 5G és más csúcstechnológiák fejlesztésében.

A megfelelő procedúra után hivatalosan csütörtökön teszik közzé a lépést.

Elemzők szerint a vírusválság utórengései tették egyértelművé, hogy az 5G technológiában a legtöbb fejlesztéssel rendelkező Huawei-t nem hagyhatják ki a játszmából az Egyesült Államokban. Mondják, hogy az eddigi tiltásokkal nem az amerikai vállalatok jutottak versenyelőnyhöz a hazai terepen, hanem a koreai Samsung. A dél-koreai nagyvállalat ugyanis a Huawei kiütésével nyert sohasem látott pozíciókat az USA-ban.

Kritikus hangok megjegyezték, hogy az USA-nak változtatni kell a játékszabályokon, ha nem akarja, hogy technológiai szakadék jöjjön létre az országban az 5G fejlesztések terén.

Az enyhítés nem terjed ki az okostelefonokra. Legutóbbi szankcióival egyébként az USA a tajvani chipgyártó TSMC-nek tiltotta meg, hogy a cég második legnagyobb vevőjének, a Huawei-nek szállítson alkatrészeket.

