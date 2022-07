A Winelovers Wine Awards erőssége volt, hogy a nemzetközi és a magyarországi borvilág tekintélyes szakembereit kérte fel a bírálatra, akik a szakmai tudásuk mellett véleményvezérek is a borpiacon - hangsúlyozták a szervezők az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményükben.

A bírálók június 20. és 22. között kóstolták és pontozták a borokat a Continental Hotel Budapestben, többek között azt is vizsgálva, hogy egy adott bor mennyire nevezhető tipikusnak a szőlőfajta, a származás és a stílus tekintetében.

A versenyen végül 555 érmet osztottak ki, Gold, Silver, Bronz és Commended kategóriában. Gold minősítést a 90-95 pontot elért borok kaptak, Silver minősítést 87-90 pont között lehetett elérni.

A legjobb, 93 pontos eredményt kivétel nélkül természetes édesborok érték el: Tokajból a Pauleczki Vin Szőlőbirtok és Pincészet 1968-as évjáratú Esszenciája, a Holdvölgy Culture 2017, a Breinterbach 6 puttonyos Tokaji Aszú 2019 és a Pelle Pince 6 puttonyos Tokaji Aszú 2019, míg Badacsonyból a Szeremley Birtok Késői szüretelésű 2005-ös Zeusz bora.

Több magyar vörösbor is jól szerepelt a versenyen: 92 pontot kapott az Eszterbauer Borászat Grand Cuvée 2017 bora, 91-et Maul Zsolt Prémium Winery Lator 2018, a Vesztergombi Pince Alpha 2017 és a Wunderlich Cassiopeia Cabernet franc 2012 tétele.

Forrás: Winelovers Wine Awards

Száraz fehér kategóriában a tipikus magyar szőlőfajták vitték a prímet: a legjobb eredményt, 91 pontot a Holdvölgy 2018-as Intuition No3. Furmintja, valamint a Kancellár Birtok 2018-as Juhfarkja érte el.

Az 555 érmes bor közül 62 kapott aranyérmet, 137 pedig ezüstérmet, és 22 különdíjat is kiosztottak.

A Best of Country díjat legalább tíz, egy országból érkezett tétel nevezése esetén lehetett elnyerni; Magyarországon kívül megkapta Olaszország, Románia, Szlovákia és Ukrajna is.

A Best of Grape Variety díjakat egy-egy kiemelt szőlőfajta legjobb borai érdemelhették ki, így kapta meg a Best of Cabernet franc díjat Maul Zsolt 2018-as Lator tétele, a Best of Kékfrankos díjat a Stier Pincészet 2017-es bora, a Best of Sauvignon Blanc díjat pedig a Haraszthy Pincészet 2021-es tétele.