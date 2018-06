3 év után találták meg egy kislány palackba zárt üzenetét

A kislány a család nagy térképén kereste meg Marokkót, de nem is gondolta volna, hogy olyan messzire jut majd levele.

Három év elteltével találták meg egy amerikai kislány palackba zárt üzenetét. Shiloé Khokhar 6 éves korában utazott a Bermudákra szüleivel, ott dobta az üzenetet a tengerbe, amit három évvel később, egy marokkói halász talált meg. A 62 éves Hassan Elbaz nem tudott angolul, így elküldte a levelet a fiának. A két család most a találkozót szervezi – írja a Newsday alapján a Borsonline.

A levelet a kislány édesapja segítségével írta, hiszen 6 évesen még nem tudott írni egyedül. Azért kérte meg erre, mert nagyon tetszett neki egy mese egy palackba zárt üzenetről, amit az édesapja olvasott neki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A levélben Shiloé azt fogalmazta meg, hogy ő egy New York-i kislány, aki boldog életet és jó egészséget kíván levele megtalálójának, emellett pedig arra kérte az illetőt, hogy írjon neki egy e-mailt, ha megtalálja. Küldött benne egy kristályt is ajándékba, amiről azt írta, hogy egy New York-i barlangban találta.

Már kezdtem feladni, azt hittem sose találja meg senki – mondta a ma már 9 éves Shiloé.

A kislány a család nagy térképén kereste meg Marokkót, de nem is gondolta volna, hogy olyan messzire jut majd levele, azt hitte, az áramlatok Anglia felé sodorják majd. Az édesapa még ennyire sem volt bizakodó, úgy gondolta, az üveg a tenger fenekén köt majd ki.

Borítókép: Newsday/Borsonline