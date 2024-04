A nyár közeledtével és a turisták érkezésével kiemelten fontos a közlekedésbiztonság növelése a Balaton környékén. Ebből a célból Somogy vármegyében is bővül a traffibox hálózat, tekintettel a lakossági kérésekre és a közlekedési szakvéleményekre.

Traffibox Balatonlelle biztonságáért

A Balatonlellére tervezett sebességmérő box a helyi lakosok kérésére lesz telepítve. A település polgármestere, Kenéz István elmondása szerint a 7-es úton, a Becsali csárda közelében tervezik az új traffibox telepítését.

– A terület nem annyira lakott, de két gyalogátkelő is található ott, ahol a Siófok felől érkező autósok gyakran túllépik a sebességhatárt. A telepítés költségei mintegy három és fél millió forintot tesznek ki, amit a képviselő-testületnek még jóvá kell hagynia – tájékoztatta a Sonline.hu-t a település polgármestere.

Szakértői egyetértés a rendőrségtől

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, jelenleg Siófokon található működő traffibox, míg Balatonlelle tervezi a következő telepítést. A traffiboxok helyszínének kiválasztása alapos elemzéseken és közlekedési szakvéleményeken alapul, amelyet a helyi rendőrség is támogat.

– A traffibox telepítését az önkormányzatok kezdeményezik és a rendőrséggel való egyeztetést követően a beszerzésük és kihelyezésük is az ő feladatuk. A megfelelő hely kiválasztása során közlekedési szakemberek mérik fel a javasolt útszakasz veszélyességét, és elemzik az ott történt közlekedési baleseti statisztikát is. A telepítést követően a sebességmérő műszert a rendőrség helyezi el a boxban – tudtuk meg a vármegyei rendőrségtől.