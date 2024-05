Ismét hazatértünk abba a városba, ahol évtizedes hagyománya, és értő közönsége van a gyermekszínjátszásnak. Fesztiválunk a nemzetközi kapcsolatok felé is ajtót nyitott, olyan külföldi előadások is szerepelnek a válogatásban, amelyek újraértelmezik a gyermek-és ifjúsági színházi hagyományokat. Régi, 19 magyarországi színházi előadás mellett külföldi darabok is színesítik a kínálatot, hiszen ciprusi, ljubjanai, komáromi, szabadkai és kárpátaljai produkciók is láthatóak lesznek.