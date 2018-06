A sport mindenkié: simán beállt focizni egy kenguru 

Igencsak nagy meglepetésben volt része a Blue Devils FC és a Canberra FC csapatainak vasárnap – írja a Mashable.

Egy kíváncsi kenguru egyszer csak végig galopozott a pálya mellett, egy kerítésen átugorva berohant a játékosok közé, majd egy kis mászkálás után leheveredett a fűbe.

A focisták próbálták bevonni a különleges sportolót a játékba, de gól végül nem született az ötletből.

A kenguru egy idő után elhagyta a pályát, de hamarosan újra visszatért. Az egész esetről pedig természetesen egy remek videó is készült:

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .

📹📹 @BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B

— CapitalFootball (@CapitalFootball) June 24, 2018