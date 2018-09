A tengerben kötött ki egy utasszállító repülőgép

A beszámoló szerint a Air Niuguni pápua új-guineai légitársaság gépét a Mikronéziai Szövetségi Államokhoz tartozó Weno szigeten lévő Chuuk nemzetközi repülőtéren érte a baleset.

Jimmy Emilio, a repülőtér igazgatója elmondta, hogy a gép 150 méterrel elvétette a leszállópályát. A gép túlfutott a pályán és a vízben félig elsüllyedt.

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy a Boeing 737-es típusú gépet csónakok közelítették meg, hogy kimenekítsék a 36 utast és a 11 főnyi személyzetet. Mindenkit sikerült kihozni a gépből. Az utasokat kórházba vitték, de komolyabb sérülés nem történt.

VIDEO: Air Niugini Boeing 737 was attempting to land at Weno airport in Micronesia but ended up half submerged in a lagoon after missing the runway pic.twitter.com/xqtUXuyNxn

— AFP news agency (@AFP) September 28, 2018