Tizenegy bajnokin mindössze háromszor kaptak ki otthon a mátraaljaiak, hogy nincsenek harcban akár a harmadik helyért a MOL Tatabánya KC, FTC-Green Collect duóval, azt csak az idegenbeli szereplésüknek köszönhetik. Kikaptak Egerben (31–28), Budakalászon (31–26), Komlón (31–23) és Balatonbogláron (29–28) is, az utóbbi miatt bizonyára fűti a visszavágás vágy Bíró Balázs együttesét, mely remek formában van, hisz rajtuk kívül csak a Telekom Veszprém az, mely az utolsó öt bajnokiját meg tudta nyerni. Sorrendben legyőzték az Egert (31–26), Fejér-B.Á.L. Veszprémet (30–36), a Dabast (30–23), a Tatabányát (31–34) és a Balatonfüredet (24–26). A balatoniak ellen sem tervezik megszakítani a sorozatot.

– Továbbra is erőn felül teljesítenek a játékosaim, az elmúlt két hétben mutatott teljesítményük és csapategységük rendkívül magas szintű volt – mondta Bíró Balázs vezetőedző. – A célunk az, hogy most már a szezon hátralévő valamennyi mérkőzésén megpróbáljuk ugyanezt a teljesítményt nyújtani. Nem azt tekintjük mérvadónak, hogy a NEKA hányadik helyen áll a tabellán, hiszen ebben a bajnokságban ez nagyon keveset jelent. Ugyanazzal az alapossággal és precizitással készülünk erre a mérkőzésre is, mint a korábbiakra. Mindenféleképpen nyerni szeretnénk, és kiszolgálni a hazai közönséget, ezzel meghálálva azt a támogatást, amit Tatabányán és Balatonfüreden is kaptunk tőlük."

Ha esélyt szeretnének a sikerre, akkor nagyon erős első félidőt kell produkálniuk Sótonyi László játékosainak. Ellenfelük ugyanis tízszer volt hátrányban, félidőben, ebből kilencszer ki is kapott, mindössze egyetlen bajnokit tudott döntetlenre menteni, a Csurgói KK ellenit (26–26). Balatonbogláron is döntetlent mutatott az eredményjelző harminc perc után (14–14). Nem könnyű persze vezetni féltávnál a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokban, ez mindössze az FTC-nek, a Csurgónak és Telekom Veszprémnek sikerült. Hogy mennyire nehéz nyerni Gyöngyösön, arra jó példa, hogy a Bajnokok Ligája résztvevő OTP Bank-Pick Szeged is elbukott ott (35–33).