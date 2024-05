Az utolsó szalmaszálba szeretett volna kapaszkodni a Kaposvári VK, amely az első mérkőzésen hátrányba került a Szolnokkal szemben az ötödik helyért vívott rájátszás során. A második összecsapáson – melynek elején külön köszöntötték a Ferencváros ellen századik OB I.-es mérkőzését játszó Kakstedter Bendegúzt – sem számíthatott az eltiltott Baj Marcellre Surányi László, a KVK vezetőedzője, de minden bizonnyal nem ezen múlt, hogy a Szolnok már az első negyedben öt góllal is vezetett. Ebből próbált felkapaszkodni a Kaposvár, de a védekezése nem állt össze, a sokkal élesebb Szolnok pedig folyamatosan szerezte a kívülről könnyűnek tűnő gólokat. A második negyed közepén viszont megérkeztek a hazaiak is a meccsbe, legalábbis támadásban, hiszen végre mutattak tetszetős dolgokat és gólokat is szereztek, viszont ez kevés volt ahhoz, hogy megszorongassák a szolnokiakat, akik nyolccal vezettek a nagyszünethez érkezve.

A Kaposvári VK szurkolóin nem múlt semmi, hátrányban is végig biztatták a kedvenceket

Fotó: Muzslay Péter

A fordulás után sem változott a játék képe, a vendégek megúszásból szerzett gólokkal tették még magabiztosabbá az előnyüket. A kaposváriak azonban még tetemes hátrányban sem adták fel, s a szurkolóik lelkes biztatásának ütemére egy remek szériát produkáltak, sorozatban négy gólt is dobtak, így feljöttek tízre. Az utolsó negyed elején viszont ismét hengerelt a Szolnok, amely összesítésben magabiztosan nyerte meg a párharcot, küzdhet a folytatásban az ötödik helyért és az európai kupaindulásért. A Kaposvári VK számára pedig a tisztes befejezésre nyílik lehetőség a Szeged ellen, a hetedik helyért kiírt párharcban.

Fotó: Muzslay Péter