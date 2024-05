Regionális sterilizáló központ épül

A szomszédos telken a kaposvári vállalat egy sterilizáló központot hoz létre, ahol nem csak kézi műszereket, hanem matracokat, ágyakat is tudnának fertőtleníteni. – Jelenleg százan dolgoznak nálunk, de az új beruházással további 20-30 embernek tudunk munkát adni – mondta el Vati Péter ügyvezető. Hozzátette: jelenleg zajlik a központ tervezése, amely nem csak a vármegye, hanem a régió egészségügyi intézményeit is el tudná látni. – A kórházi fertőzések nagy problémát okoznak a betegeknek, a szakdolgozóknak és a gazdaságnak is, hiszen ezek gyógyítása nagyon hosszadalmas és költséges eljárás, ezen szeretnénk változtatni az általunk létrehozott központtal – tette hozzá az ügyvezető.