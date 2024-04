Lehetetlen küldetésre indult a Kaposvári VK, amely a Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is menetelő Ferencváros otthonában ugrott medencébe. A fővárosiak a mérkőzés első perceiben megmutatták, hogy miért is tartják őket a világ legjobb formájában lévő csapatának, a Fradi ugyanis a légiósai vezérletével villámgyorsan háromgólos előnyre tett szert, majd Nagy Ákos és Varga Vince is bevette a fiatal Szilágyi Ábel kapuját. A kaposváriak az ifista, Somogyvári Ádám emberelőnyből esett góljával ugyan szépítettek még az első negyed végén, majd a második felvonás elején Dőry Farkas duplájával zárkóztak a vendégek. Ezzel feljöttek négyre a somogyiak, akik kapust cseréltek, érkezett Kósik Soma, aki megfogta Vigvári Vendel büntetőjét, de ezen felül is halmozta a bravúrokat. A jó kapusteljesítménnyel egyesen arányban javult fel a KVK védekezése, aminek köszönhetően Surányi László tanítványai döntetlennel zárták a második etapot, melynek végén egy végleg cserés kiállítás után a rutinos Vindisch Ferencet elveszítették a folytatásra.

A fordulás után Juhász-Szelei Norbert kipontozódott, így már hárommal kevesebben voltak a kaposváriak, hiszen az eltiltott Baj Marcellre a kezdetektől nem számíthattak a somogyiak. Ez érezhetően megfogta vendégeket, amit a Fradi kihasznált, s egy négy-nullás periódussal növelte tovább előnyét. A KVK gólcsendjét Fülöp Bence törte meg egy távolról eleresztett rakétával, azonban a folytatásban vagy a kapufa, vagy a Ferencváros fiatal kapusa, Szakonyi Dániel gondoskodott arról, hogy ne tudjanak közelebb kerülni a hazaiakhoz Kakstedter Bendegúzék.

A Kaposvári VK összességben tisztességgel helyt állt világsztárokat felvonultató Fradi ellen, amely már a nemzetközi kihívásokra hangolt a somogyiak ellen.

FTC Telekom Waterpolo–Kaposvári VK 16–7 (6–1, 3–3, 5–1, 2–2)

Budapest, Népliget, 170 néző. Vezette: Rubos K., Petik A.

FTC Telekom Waterpolo: Vogel Soma – Molnár E. (1), Merkulov (2), Nagy Á. (4), Di Somma (1), Vigvári Vendel, Damonte (1). Csere: Szakonyi (kapus), Haverkampf, Fekete G. (3), Lugosi, Varga D. (2), Varga V. (2), Paján. Vezetőedző: Nyéki Balázs.

Kaposvári VK: Szilágyi – Dőry (2), ifj. Berta J., Fülöp B. (1), Palatinus (1), Vindisch, Juhász-Szelei. Csere: Kósik (kapus), Aranyi A. (1), Kakstedter, Vörös, Vadas (1), Somogyvári (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 6/3, illetve 5/2.

Gól, ötméteresből: 3/2, illetve –.

Kiállítva, végleg cserével: Vindisch (16. p.).

Kipontozódott: Juhász-Szelei (19. p.).