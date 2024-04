A bajnokság alapszakaszában már sikerült legyőznie a Szolnokot a Kaposvári VK együttesének, amely szombat este is erre készült. Surányi László tanítványai nagy elánnal vetették bele magukat a találkozóba, hiszen Kakstedter Bendegúz révén rögtön elhozták a labdát, de sem az első támadásukat, sem az első emberelőnyüket nem tudták gólra váltani. Ezzel szemben két büntető és egy akciógól után gyorsan háromgólos előnybe került a Szolnok. A somogyiak Somogyvári Ádám révén tudtak szépíteni, azonban keveset ért az ifjú titán találata, hiszen Vámosi Bertold akciógólja után visszaállt a háromgólos különbség. A második negyed elején viszont feljött egy gólra a Kaposvár, azonban a Szolnok a folytatásban megrázta magát és ellépett öttel a somogyiaktól.

A fordulást követően egy gólszegény negyed következett, melyben mindkét fél csak egy-egy alakalommal vette be a másik kapuját, ez azonban egyik oldalon tökéletes, míg másikon igen kevés volt. A kaposváriak pedig amellett, hogy nem tudtak visszajönni a meccsbe, még a kiállítás sorsára jutó Fülöp Bencét is elveszítették. Az utolsó felvonás így már csak formalitás volt, a Szolnok ráadásul ebben a felvonásban még tovább növelte előnyét, így magabiztosan utazhat a pénteken, 19 órakor kezdődő kaposvári visszavágóra.

Szolnoki Dózsa Praktiker–Kaposvári VK 14–6 (4–2, 5–2, 1–1, 4–1)

Szolnok, Tiszaligeti Uszoda, 100 néző. Vezette: Vogel G., Csizmadia Zs.

Szolnoki Dózsa Praktiker: Józsa – Szeghalmi (3), Pető, Ágh, Jansik D. (1), Kovács G. (3), Pásztor M. (3). Csere: Cseh M., Schmölcz, Vismeg Zs., Vámosi B. (2), Teleki, Böröczky (1). Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Kaposvári VK: Kósik – Kakstedter, ifj. Berta J. (1), Pellei F. (1), Fülöp B., Vindisch (1), Juhász-Szelei. Csere: Aranyi (1), Dőry, Palatinus, Baj, Vörös, Somogyvári (2). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 7/0, illetve 9/3.

Gól, ötméteresből: 5/5, illetve -.

Kiállítva, végleg cserével: Fülöp B. (19. p.).

Kipontozódott: Pellei F. (30. p.).

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–3 a Szolnok javára.