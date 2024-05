Kozma Marcell rendőr-törzsőrmester és Domoszlai Martin rendőrőrmester számára a reggeli órák nem a megszokott rutin szerint indultak a Siófoki Rendőrkapitányság udvarán – olvashatjuk a Somogy vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A rendőrök a siófoki rendőrkapitányság udvarán állva meghallották a közeli baleset csattanását, azonnal tudták, hogy cselekedniük kell. A rendőrség épülete melletti kereszteződésben történt egy szörnyű baleset, amely a rendőrök gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően ezalkalommal is életet mentett.

A balesetet követően gyorsan a helyszínre érkeztek, ahol egy súlyosan sérült motoros feküdt a földön, vérző lábbal. Zergi András rendőr-törzsőrmester, aki nemrég fejezte be a Police Medic képzést, a kollégái által alkalmazott nyomókötés helyett egy tourniquet-tel segítette a vérzés csillapítását. Az ő gyors beavatkozásuknak köszönhetően a motoros életét sikerült stabilizálni, amíg a mentőszolgálat a helyszínre nem érkezett. A súlyosan sérült férfiért mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították.

Ez a reggel biztosan nem egy rutinnapként vonult be a siófoki rendőrök naplójába, hanem mint olyan, ahol valódi hősök születtek.