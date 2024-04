A tavaszi idényben rendre jól szerepelt a rangadókon a Kaposvári Rákóczi FC, amely a csoportot vezető Iváncsa otthonába sem feltartott kézzel érkezett. Székely Tibor, a somogyiak vezetőedzője egy helyen változtatott az előző heti kezdőcsapatán, melyben újra helyet kapott a betegségéből felépülő Szederkényi Ádám.

A találkozó remek iramban kezdődött, már az első percekben kisebb helyzetek alakultak ki mind a két kapu előtt. A Rákóczi főként a jobb szélen próbálkozott, Ekker Milán, illetve Babinszky Bence sebességére építve. Ez a taktika viszonylag gyorsan, tizenhárom perc alatt meghozta a kaposváriaknak a várt eredményt: egy remek Horváth Balázs, Babinszky Bence kényszerítő után utóbbi tört be a tizenhatoson belülre, levitte egészen az alapvonalig a labdát, majd az érkező Hampuk Ádám elé tálalt, aki két méterről passzolt a kapuba (0–1). A vezetés megszerzése után beszorultak a somogyiak, akik előbb Kiatipisz Arisztoteliszre nem figyeltek, a szélső azonban nyolc méterről csak a jobb kapufát találta telibe, míg a kipattanót pont Horváth Fábián kezébe rúgta. Két perc múlva pedig Suszter László ziccerét is fogta a fiatal kaposvári hálóőr. A folytatásban is záporoztak az ígéretes hazai lehetőségek, a kaposváriak csak ritkán tudták átlépni a felezővonalat, ezek ellenére azonban megduplázták előnyüket. Ekker Milán adott kitűnő labdát Horváth Balázsnak, aki kapásból, hat méterről, kissé jobbról lőtt a jobb alsóba (0–2). Az első gól felpörgette, a második kissé visszafogta az iváncsaiakat, ez azonban nem tartott sokáig, ráadásul még a szünet előtt szépítettek is a hazaiak, miután Törőcsik Péter egy egyéni akciót követően két védő közül is a hálóba tudott gurítani tíz méterről (1–2), így nem dőlhettek hátra a kaposváriak.

A második játékrészre szerkezetet váltott a Kaposvár, az addigi 3-5-2-t 4-4-2-re cserélték, Gál Mátyás fellépett a középpályára, hogy ezzel stabilitást adjon csapatának. A meccs azonban ott folytatódott, ahol az első játékrészben befejeződött: az Iváncsa akarata érvényesült, ami helyzetekben is megmutatkozott. A kaposváriak nem tudták birtokolni a labdát, nagy harcot vívtak érte, ami vezéráldozatot is követelt: Pintér Máté az 51. percben begyűjtötte a második sárga lapját, így a hátralévő bő negyven percre emberhátrányba kerültek a zöld-fehérek. Az éllovas így tovább tudta fokozni a már addig hatalmas nyomást, a Rákóczi minden erejével a védekezésre koncentrált, a kontrákra kevés lehetősége nyílt a somogyiaknak, amikor viszont Babinszky Bence meg tudott lódulni, rögvest négy védővel találta magát szembe, ez pedig még neki is soknak bizonyult. A reményt viszont nem veszítették el a vendégek, akik végig harcoltak, küzdöttek minden egyes labdáért. Sőt, újra bevették a listavezető kapuját: egy kiugratás után Horváth Balázs küzdött meg a labdáért, s védőjétől megszabadulva, estében lőtt a jobb alsóba tizenöt méterről (1–3). A kétgólos Rákóczi vezetés azonban nem tartott sokáig, az utolsó húsz percbe lépve Horváth Fábián nagy védése után Madarász Bence közelről sodorba a hálóba a labdát (2–3).

Az utolsó negyed órában a kaposváriak csak ritkán jutottak némi levegőhöz, annyira szorította a kapu elé őket az Iváncsa, amely ne feledjük emberelőnyben játszhatott egy könnyelmű bírói ítélet után. A Rákóczi mindent megtett azért, hogy elvigye a három pontot a listavezető otthonából, így feszültségtől sem volt mentes a meccs hajrája, amely igen kaotikusra sikerült. A 89. percben ugyanis Aradi Csaba fejelt a kapuba (3–3), így úgy tűnt, hogy pontot mentenek az iváncsaiak, akiktől a Barta Barnabás annyira szerette volna megkaparintani a labdát a gólt követően, hogy kakaskodásért kiállították. A csattanó viszont ezt követően jöhetett volna, ugyanis a Rákóczi FC még egy utolsó támadást indított, melynek végén Pusztai Dániel kiharcolt egy büntetőt, ezt pedig a hazaiak vezetőedzője, Tóth András sem tűrte szó nélkül, így őt is kiállította Juhász Bálint játékvezető. A tizenegyesből Babinszky Bence tehette volna fel a pontot az i-re, de lövését védte Varga Ádám, így elmaradt a bravúr.

A Kaposvári Rákóczival kapcsolatos további hír, hogy a klub első körben megkapta a másodosztályú licencet a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, így adminisztratív akadály már nem gördülhet a zöld-fehérek osztályváltása elé. Ez azonban még távolinak tűnik, ugyanis csupán két csapat jut fel a négy harmadosztályú csoportból.