A Promenád Kávéháznak és mestercukrászának Vadócz Jenőnek alighogy elhangzott a neve, – és a Balaton Fagyija verseny szervezőitől, illetve a zsűri tagjaitól átvette az első díjat – azonnal lerohanták őt a gratuláló kollégák, munkatársak. Nem volt könnyű a közelébe férkőzni, mindenki a receptre és az alapanyagokra volt kíváncsi és persze az ötletre, ami alapján az év Balatoni Fagyija, a “Balatoni mámor” megszületetett.

A Balaton Fagyija 2024-ben a Vadócz Jenő által készített dió fagylalt vörösboros fügeöntettel és karamellizált dióval lett

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Balatoni álom mámoros megvalósulása

A Balatoni mámor fagylalt ötletét egy régi álom ihlette, – tudtuk meg az alkotótól amelyben a balatoni nyarak varázslatos hangulatát szerette volna megidézni. Olyan ízvilágot akart teremteni, amely ötvözi a régió jellegzetességeit és a modern cukrászat újításait. A diót helyi termelőktől szerezte be Gyenesdiásról, míg a fügéhez egy különleges helyi fajta, a györöki lapos adta az ötletet. Mint mondja a vörösbor, – ami díjnyertes és szintén helyi – tökéletes kiegészítője volt az összetevőknek, hozzáadva egy kis “mélységet” az ízélményhez.

Varázslatos nyári emlék és a megtalált hivatás

Cukrásznak lenni valójában egy gyerekkori álom megvalósulása volt Vadócz Jenő számára. Anno 12 éves korában szeretett bele a vendéglátásba, amikor egy helyi vendéglőben segített be a nyári szünet alkalmával a konyhában. Már ekkor lenyűgözte, hogy az ételek milyen boldogságot képesek okozni az embereknek. Később a szakács mesterséget tanulta ki, ahol a gyakorlati helyen belekóstolhatott a cukrászatba is. A fordulat itt jött el Jenő életében, érezte, ezt a mesterséget szeretné űzni szívvel-lélekkel, és már 10 éve csak ennek az “édes” szakmának hódol.

Kihívás mindig akad, de megéri

Minden egyes alkotás kihívásokkal jár, különösen egy ilyen rangos versenyen, ahol a legjobbak mérik össze tudásukat. Jenő alapjaiban már egy “jól bevált” kombóban gondolkodott, hiszen a dió és a füge párosításával már tavaly év végén bezsebelte a legjobb szaloncukornak járó díjat, de most jött rá egy kis csavar. A Balatoni mámor esetében a legnagyobb kihívás az volt, hogy a vörösboros füge öntetet tökéletesen kiegyensúlyozza. Nagyon fontos volt számára, hogy az ízek harmóniája tökéletes legyen, és hogy az alkoholos jegy ne legyen túlságosan erőteljes, mégis érezhető legyen az összetevők között. A tökéletes ízharmónia megtalálásában segítségére is szüksége volt, hiszen Jenő tartja a 0 százalék toleranciát, ha alkoholról van szó, még a kóstolásnál is. Így a kollégák vetették be magukat az öntet végső “kiegyensúlyozásánál”.

Fagylaltköltemények sora a pultban. Nem volt könnyű a dolga a zsűrinek, de a 3-as számmal jelölt fügés diófagylat vörösboros öntettel egyértelmű befutó lett

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Az utolsó pillanatban is finomított a végeredményen

A felkészülés hónapokig tartott, Jenő számtalan ízvariációt kipróbált. Mint mondja, a versenyre való készülődés során mindig izgatott, hiszen tudja, hogy ez egy nagy lehetőség arra, hogy megmutassa mire képes. A győzelem hihetetlenül boldoggá tette, és megerősítette abban, hogy a kemény munka és a szenvedély valóban meghozza gyümölcsét.

A Promenád Kávéház cukrásza a jövőben is folytatni szeretné az újításokat, különösen a helyi és szezonális alapanyagok felhasználására összpontosítva. Emellett szeretnék bővíteni a kávéház és fagyizó kínálatát, hiszen komoly figyelmet szánnak a vegán és mentes termékeknek is, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék az ízeket.