Tönkreverte a betörőt a 82 éves asszony az USA-ban

A WHAM nevű hírportál beszámolója szerint a New York állambeli Rochesterben élő Willie Murphy épp lefekvéshez készülődött múlt hét csütörtök este, amikor egy férfi becsengetett hozzá azt állítva, hogy mentőre van szüksége.

A nő felhívta a rendőrséget, de nem engedte be a férfit, aki azonban betörte az ajtót és bement a sötét lakásba.

– jegyezte meg Murphy, aki először

Murphy az alábbi videóban mutatja, hogy miképpen törte ketté az asztalt a srácon, majd a biztonság kedvéért jó párszor rá is ugrált, végül pedig a seprűt sem hagyta ki a buliból:

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”

Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house – she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0

— Seth Palmer (@sethpalmer3) November 22, 2019