Tóth József tíz évvel ezelőtt még bútorokat árult a Somogy Áruházban. Gyakran kérték arra a vásárlók, hogy a megunt, régi bútordarabot vigye el. Ez alapozta meg a használtcikk-kereskedést.

– Ami egyes helyeken szemétnek számít, az másoknak még lehet nagy kincs – mutatott végig Tóth József a kate­gorizáltan elhelyezett tárgyakon. Külön szedve találhatóak itt bögrék, poharak, étkészletek, lámpabúrák, analóg fényképezőgépek.

Kincseket rejt a bolt.

Fotós: Lang Róbert

A tulajdonos szerint gyakran látogatják gyűjtők is a helyet. – Van, aki nyakkendőket, más késeket, egy hölgy vajtartókat gyűjt – mondta. – Azt az időszakot éljük, amikor mindent keresnek. Ugyanolyan menőnek számítanak a retró korszak tárgyai és a régi paraszti kultúra fennmaradt darabjai. Mindent félreteszek, hátha valaki pont azt keresné, amit kidobtam. Nehéz szívvel mondanám, hogy nincs! – nevetett a tulajdonos.

Tóth József mindent félretesz.

Fotós: Lang Róbert

– Egyre inkább az a trend, hogy régi tárgyakból rendeznek be az emberek egy-egy sarkot a házukban, a nappaliban tette hozzá Tóth József. – Legutóbb egy általam összeállított, komplett csendéletet vittek el tőlünk. Felkapottnak számít a régi péklapát, fából készült cukormerő, lisztkeverő. Gyakran jön egy hölgy, aki rézből készült tárgyakat keres, most éppen habüstöt. De sokan vannak, akik régi bilit visznek WC-kefe tartónak. Nagy keletje van az industrial stílusú, zománcozott lámpabúráknak is – sorolta a tulajdonos.

Sokan keresik a régi holmikat.

Fotós: Lang Róbert

Egy vitrinben csak kávéskészletek várják új tulajdonosukat. – A hetvenes-nyolcvanas években minden háztartásban volt legalább két kávéskészlet a vitrinben – emlékezett vissza Tóth József. – Heti két alkalommal felteszek a közösségi oldalunkra egy-egy készletet azzal a céllal, hogy ha már kávézunk, adjuk meg a módját. Van, aki bulihoz vásárol nálunk olcsó üvegpoharakat, mondván: akkor mégsem műanyagból isznak. Arra is rájöttek az emberek, még a fiatalok is, hogy a régi tárgyak sokkal tartósabbak – mondta a tulajdonos, aki a kitüntetések és az eszperantó szövetség zászlaja mellett különleges régi tárgyakat is megmutatott. Egy fémpénzt 1546-ból, egy medál másolatát az 1600-as évekből, ami Sopron akkori polgármesterének feleségét ábrázolja, és egy érdekes vázát, amelyre egykori tulajdonosa az utazásairól hozott pénzérméket és apró tárgyakat ragasztott.

Tóth József új életet lehel bármibe.

Fotós: Lang Róbert

Tóth József elővett egy karabélyt is, amely öngyújtóként szolgálhatja leendő gazdája kényelmét. Egy járom is érkezett a héten a boltba, amely akár egy stílusos világítótest alapját adhatja.

Ebből öngyújtó lesz.

Fotós: Lang Róbert

A kellékesek aranybányája

Színházi kellékesek közkedvelt helye a „bolhapiacbolt”. Bőröndöktől a bútorokon át a kisebb tárgyakig bármi kiköthet a színpadon, vagy a filmvásznon.

Az üzletben gyakorlatilag bármi megtalálható.

Fotós: Lang Róbert

– A Kaposváron forgatott Korai menyegző című film berendezési tárgyait is nálunk szerezték be, hiszen bőségesen rendelkezünk a hetvenes évek tárgykínálatával. Koltai Róbert abban a karosszékben ült a filmben, amelyiket itt találtak – büszkélkedett Tóth József, aki azt is elárulta, hogy a boltban a gyűjtemények csak egy töredéke található, a használt bútorok többsége egy 250 négyzetméteres raktárban várja, hogy stílusosan beilleszkedhessen majd egyszer valaki otthonába.

