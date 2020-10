Elindult az almafogyasztást népszerűsítő kampány

Fontos, hogy a vásárlók a zamatos hazai gyümölcsöt válasszák, amivel a magyar termelők boldogulását és a gazdasági növekedést is támogatják.

Ismét elindította az alma fogyasztását ösztönző kampányt az Agrárminisztérium (AM) és az Agrármarketing Centrum (AMC), az ötödik éve megrendezett akcióval a jó minőségű, egészséges magyar gyümölcsre hívják fel a figyelmet.

A gazdák a járványhelyzetben is bebizonyították, hogy el tudják látni az országot élelemmel, ezért fontos, hogy a vásárlók a zamatos hazai gyümölcsöt válasszák, amivel a magyar termelők boldogulását és a gazdasági növekedést is támogatják – mondta Tarpataki Tamás, az AM agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a kampány sajtótájékoztatóján csütörtökön, a Budafoki Szomszédok Piaca előtt.

Ebben az évben az időjárás nem kedvezett a mezőgazdasági termelésnek, 300-350 ezer tonnás almatermésre számítanak. Ennek egyharmada étkezési alma, ami elég ahhoz, hogy a gyümölcs folyamatosan jelen legyen a piacokon – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Tarpataki Tamás úgy fogalmazott, hogy a tudatos fogyasztói döntésekkel, a hazai termékek választásával a vásárlók közvetlenül járulnak hozzá a gazdaság élénkítéséhez, a gazdasági fejlesztési lehetőségekhez, a vidék és a város kapcsolatának erősítéséhez, illetve a saját piacaink kitettségének csökkentéséhez.

Mint mondta, ezek a hozzájárulások hosszú távon is kifejtik hatásukat, növelik a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-gazdaság jövedelmezőségét, kiszámíthatóbb és perspektívikusabb jövőt biztosítanak az ágazatban dolgozók számára. A helyettes államtitkár kiemelten fontosnak nevezte a munkahelyek megvédését.

A kormány ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termelést – tette hozzá.

Ondré Péter, az AMC ügyvezetője kiemelte, hogy az „Alma, a természet oltalma” szlogent viselő kampány keretében egyebek mellett köztéri rendezvényeken, vásárokon, piacokon kóstoltatnak magyar almát, valamint hirdetésekkel, cikkekkel hívják fel a vásárlók figyelmét az almafogyasztás fontosságára.

Az alma egyik legfontosabb nemzeti gyümölcs, népszerű is a fogyasztók körében, de a rendszerváltozást követő időszakban kissé háttérbe szorult a déligyümölcsökkel szemben.

A kampány célja, hogy minden évben felhívják a figyelmet arra, a Magyarországon megtermelt alma jó minőségű és az almafogyasztás rendkívül egészséges minden korosztály számára – mutatott rá az AMC ügyvezetője.

Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar alma világszínvonalú, minőségi termék, és a magyar országkép fontos része. Felhívta a figyelmet a piacvédelem fontosságára, illetve arra, hogy a magyar piacvédelem a reformkorig nyúlik vissza.

Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere elmondta: a Budafoki Szomszédok Piaca őrzi a helyi hagyományokat, a termelők jellemzően magyar termékeket árulnak, így méltó helyszín a magyar alma kóstoltatásához.