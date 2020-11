Felértékelődött az öngondoskodás, mégis csökken a megtakarítás

Az OTP felmérése szerint, bár a többség fontosnak tartja a megtakarítást, azt visszaveti a járvánnyal kapcsolatos válság.

Felértékelődött az öngondoskodás az OTP szeptemberi felmérése szerint, de a megtakarításokat visszaveti a válság – mondta a pénzintézet szerdai online sajtótájékoztatóján Kovács Antal vezérigazgató-helyettes.

A bemutatott adatok szerint a megkérdezettek többsége tudja, mit jelent az öngondoskodás, és többnyire pozitív fogalomként tekint rá. Pénzpiaci megtakarításokkal ugyanakkor mindössze a megkérdezettek 40 százaléka rendelkezik, ami 2011 óta a legalacsonyabb érték. A legnépszerűbb ezek közül továbbra is az életbiztosítás, bár jelentősen csökkent az előnye az elmúlt évtizedben. Népszerűek még a bankbetétek, de az utóbbi 2 évben a legnagyobb növekedését az önkéntes nyugdíjpénztárak érték el.

Az OTP felmérése szerint az otthon tartott megtakarítások aránya is nőtt 2018 óta, 41 százalékról 47 százalékra, 23 százalék pedig kizárólag otthon tartja a megtakarított pénzét. A legtöbben, majdnem 90 százaléknyian azért tesznek így, hogy legyen kéznél tartalék, sokan ugyanakkor túl kevésnek tartják a megtakarításukat ahhoz, hogy máshova tegyék.

Kovács Antal hozzáfűzte, hogy az otthon tartott készpénzállomány a kártyás fizetés terjedése, az online pénztárgépek, és azonnali fizetési rendszer bevezetése miatt várhatóan csökkenni fog. Üdvözölte egyúttal, hogy a felmérés alapján készített öngondoskodási index, amely a pénzügyi előrelátást, az egészség- és környezettudatosságot is figyelembe veszi, több éves csökkenés után ismét nőtt.

A vezérigazgató-helyettes a koronavírussal magyarázza, hogy a takarékoskodási kedv ennek ellenére visszaesett, hiszen – mint mondta – a nehéz helyzetben sokaknak erre nincs lehetőségük. A megkérdezettek 35 százaléka számolt be arról, hogy kedvezőtlenül érintette a járvány, 8 százalék elvesztette az állását, harmaduknak csökkent a fizetése, és további 17 százalék tart attól, hogy munka nélkül marad. Minden második banki ügyfélnek föl kellett használnia valamennyit a megtakarításaiból, és csak 9 százalék mondta azt, hogy ebben a helyzetben többet tesz félre – közölték.

A felmérés kitért az időskori megélhetés lehetőségeire is. A visszajelzések szerint 25 százalék vállalná, hogy ilyen céllal havonta tegyen félre, míg 31 százalék nem tervez ilyet, 32 százalék pedig nem engedheti meg magának. Az utóbbi 2 évben kissé csökkent, de most is 74 százalék azok aránya, akik állami feladatnak gondolják a tisztességes megélhetés biztosítását az aktív évtizedek után. 65 százalék ugyanakkor arra számít, hogy az állami nyugdíjból nem tud majd kijönni.

Az OTP Öngondoskodási Index 2020. szeptemberi felmérése 18 és 70 év közötti, bankszámlával rendelkező 1500 belföldi ügyfél megkérdezésével készült. A reprezentatív vizsgálatot 2011 óta minden évben elkészítik.

