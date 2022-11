Méltán népszerű Tündérszépek versenyünkön is kiemelkedett szépségével a barcsi Harcos Noémi, aki játékvezetőként is rendszeresen feltűnik a somogyi, megye I-es labdarúgó mérkőzéseken. Ugyanakkor nem csak szépsége és hivatása miatt különleges. A világbajnokságot is teljesen egyedi gondolatok mentén követi.

Harcos Noémi Fotó: Muzslay Péter

– Elismerem, nagyon izgalmas meccseket láthatnak a focirajongók minden nap – mesélte Harcos Noémi. – Kicsit talán sok a hosszabbítás a meccseken, ami először meglepett. De végül is érthető, a cserék a sérülések, és a sok VAR-ozás (videóbíró használata) miatt.

A fiatal játékvezető a világbajnokságon szolgálatot teljesítő kollégái szakértelmét, és munkáját kiemelkedőnek tartja.

– Ők a világ legjobbjai, így nem meglepő, hogy ők vezetik a mérkőzéseket – folytatta Noémi. – Annak is nagyon örültem, hogy láttam női játékvezetőket is a világbajnokságon. Tetszik ez az irány.