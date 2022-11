Sorozatban ötödször játszott házigazda nyitómeccset, és most fordult elő először, hogy kikapott. A hazai csapat első vb-meccsén léphetett pályára, ezen a történelmi meccsen pedig Felix Sanchez az al-Sib – al-Ravi, Huhi, Hasszan – Pedro Miguel, Budiaf, Hatem, Ahmed – al-Hajdosz, Afif, Ali tizenegyet küldte pályára. Az ecuadori csapat pedig a Galíndez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupinán – Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra – Estrada, Valencia összeállításban.

Nem kellett sokat várni a világbajnokság első góljára. Az ecuadori csapat egy szabadrúgást ívelt középre, majd Enner Valencia bólintott a hazai kapuba, de a videobíró elvette a találatot a 3. percben. Hosszas elemzés után meg lehetett találni a leshelyzetet, amiért elvették a gólt.





Nem sokkal később Enner Valencia harcolt ki tizenegyest, miután al-Sib kapus elhúzta a lábát. A labda mögé a sértett állt, aki nem hibázott, a 13. percben megszerezte a vezetést Ecuadornak.

Itt még nem volt megállás, az első félidő második felére is lendületben maradt az ecuadori csapat, egy remek beadás után Enner Valencia szerzett újabb gólt, remekül fejelt a katari kapuba.

Valencia ezzel a találattal elérte, hogy hazája legutóbbi öt világbajnoki gólját ő szerezte.

Az első félidő hosszabbításában alakította ki Katar a legnagyobb helyzetet, egy beadás után fejelt sután a labdába Ali, így kapu mellé szállt a labda.

A második félidőben Ibarra került először helyzetbe, de a szép tekerését még szebben véde al-Sib.

A folytatásban csendesen csordogált a mérkőzés, Ecuador félgőzzel is nagyon simán őrizte az előnyét. A 75. percben Valenciát cserélte le az argentin szövetségi kapitány, Alfaro. Ami miatt kicsit izgulhattak az ecuadori szurkolók, az azért lehetett, mert a csapatkapitány bicegve ment le a pályáról.

Az utolsó percekben akadt még egy katari helyzet, de az újabb fejes ezúttal sem talált kaput.

A meccs képéről sokat elmod még, hogy Katar négy sárgával, és kaput eltaláló lövés nélkül fejezte be a találkozót. A csoport másik meccsét, a Szenegál-Hollandia meccset hétfőn rendezik majd.