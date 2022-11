Anglia a délután simán továbbjutó Hollandiához hasonló helyzetből várhatta a csoportja utolsó meccsét: ha pontot szerez, biztosan továbbjut, kiesésre pedig csak minimum négygólos vereség esetén kellett gondolnia Gareth Southgate csapatának – a két szigetországi válogatott hosszú közös múltja során előforduló 14 walesi győzelem egyike sem volt ekkora különbségű.

Az viszonylag hamar eldőlt, hogy utóbbi lehetőséggel nem valószínű, hogy komolyan kell számolnia az angoloknak, az első tíz percben nyomasztó fölényben birtokolták a labdát, ráadásul Marcus Rashford révén a vezetéshez is közel álltak – a vb eddigi egyetlen kiállítását magáénak tudó, így eltiltott Wayne Hennessey helyett védő Danny Ward jól robbant ki a kapujából, és blokkolta a lövést.

Rashford a félidő közepén is előtérbe került: az ő lövése találta fejen Neco Williamst, aki rövid ápolás után ugyan folytatni tudta még a játékot, de percekkel később le kellett cserélni – jelzésértékű, hogy a félidő középső részéből ez volt a legemlékezetesebb felidézhető esemény.

A végére még maradt egy-két szép angol támadásépítés, amelyek kaput eltaláló lövés nélkül zárultak – gól nélkül fordultak a felek a második félidőre.

Alig több mint négy perc játék után szabadrúgáshoz jutott Anglia, s Rashford 20 méterről, kissé balról be is bombázta a bal felsőbe. Más kérdés, hogyha Ward kapus nem ugrik be a sorfal mögé, védhette volna az inkább nagy erejű, semmint jól helyezett lövést.

A középkezdés után röviddel ismét a United támadója jeleskedett: megzavarta a walesi védelem bal oldalán Ben Daviest, akitől Harry Kane-hez került a labda, a lapos beadásra jól érkezett a hosszún az ezúttal kezdőként szereplő Phil Foden, aki 105 másodperccel Rashford találata után megduplázta az angol előnyt.

Ezzel a walesiek maradék lelkesedése is elszállt, főleg, mikor a félidő közepén Rashford szép szóló végén 10 méterről belőtte a harmadik angol gólt is – Ward kapus lába között vágódott a labda a jobb alsóba.

A hátralévő húsz percben már csak az volt a kérdés, hogy Anglia megszerzi-e negyedik gólját vagy sem, Walesnek nem volt reális esélyes a szépítésre. A válasz végül csak megszületett: nagy angol helyzetek után maradt walesi szempontból a 0–3, így Anglia csoportelsőként került a legjobb 16 közé, ahol majd Szenegál ellen lép pályára vasárnap. A walesiek ekkor már csak tévén követhetik az eseményeket, tekintve, hogy a csoport utolsó helyén végeztek.