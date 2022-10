Huszonnyolc százalékkal több vendéget fogadtak idén a Balatontourist kempingjeiben, mint tavaly, ezzel elérték a pandémia előtti, 2019-es év vendégéjszakaszámát. A balatoni kempinglánc mind az öt egysége a nyári csúcsszezonban több héten át teljes vagy közel telt házzal üzemelt. Kempingjeik zöme szeptemberben zárt be, az utolsó, a balatonakali most hétvégéig tartott nyitva. Azt tapasztalták, folyamatosan tértek vissza a külföldi vendégek. Tavaly még csekély, az idén már 55 százalékos volt a külföldiek aránya az öt kempingben. A legtöbben továbbra is Németországból érkeztek, őket követték sorrendben a holland, a lengyel, a cseh, a dán és az osztrák turisták. A szállástípusok közül a mobilházak iránt volt a legnagyobb kereslet.