Átadták a kaposfüredi Szőlőhegyi utat

A szőlőhegyi ingatlantulajdonosok régi álma vált valóra azzal, hogy elkészült a Szőlőhegyi út. Erre a város 76 millió forintot áldozott.

– Még emlékszünk rá, hogy mi volt itt régen, esős időben volt, hogy traktort kellett hívni, mert kint ragadtunk a szőlőben – hívta fel az ünneplők figyelmét Nagy Attila, a városrész önkormányzati képviselője.

– Ünnepnap ez a mai, önök kérték, hogy könnyebben közelíthessék meg birtokaikat – mondta Szita Károly, polgármester az átadáson.

– Nagy Attila sokat lobbizott azért, hogy ezt az utat elkészítsük. Minden út megépítése fontos, mert ezek kötnek össze minket – hangsúlyozta. Most azonban elkészült az impozáns játszótér is, amelyet boldogan vettek birtokba a kaposfüredi gyerekek. A játékban megfáradt lurkóknak a szervezők harapnivalóval és frissítővel kedveskedtek. De gondoltak a felnőttekre is, nekik sör és természetesen bor dukált.

Az elkészült fejlesztést Tomanek Péter atya áldotta meg.

A szőlőtulajdonosok és a hegyen élők nevében Ország Béla köszönte meg a fejlesztést. Ezt követően Szita Károly, polgármesterrel, Nagy Attila képviselővel közösen söröshordót gurítottak végig az úton, így felavatva azt.