Hosszú évekkel kitolhatja a macskák életkorát a rendszeres állatorvosi vizsgálat. Ha a szakember időben kiszűri például a leggyakoribb betegségnek számító veseproblémát a házi kedvencnél, akkor célzott kezeléssel sokat segíthet az életminőségének javulásában, az életének meghosszabbításában.

Garamvölgyi Rita kaposvári állatorvos elmondta: 6-7 éves korig évente egyszer, 7 éves kor felett pedig félévente tanácsos lenne állatorvosi vizsgálatra vinni a macskákat. – Hétéves kor felett évente egyszer laborvizsgálatot is szoktunk javasolni – tette hozzá a szakember. – Ez segíthet kitolni az állat élettartamát, hiszen vannak olyan betegségek, például a pajzsmirigy túlműködése vagy a veseelégtelenség, ami elég sok idős cicát érint. Ha a szűrővizsgálatokat elvégezzük, akkor akár kezdeti stádiumban is diagnosztizálhatjuk az előbbi problémákat. Ez azt jelenti, hogy hamarabb be tudunk avatkozni, sokkal tovább élhet tehát az állat. A kaposvári állatorvostól megtudtuk: saját páciensei körében 21 éves volt a leghosszabb időt megélt macska, jelenleg pedig 18,5 éves a legidősebb házi kedvenc. A házi macskák körében több négylábú is megéri ezt a kort, a nagyobb, óriástermetű, például Maine Coon fajtájú macskák jellemzően kevesebb ideig élnek. Léteznek jó immun­erősítő, különböző táplálékkiegészítőkkel megspékelt terápiák a macskák számára is, ami megint csak hozzájárulhat az egészség fenntartásához, illetve az életkor meghosszabbításához. Garamvölgyi Rita szerint kismértékben növekszik a rendszeres vizsgálatot szem előtt tartó gazdik aránya, jelenleg az állattartók mintegy 30 százaléka figyel erre oda a saját tapasztalatai alapján.