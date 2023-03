Mindenkit meglepett Kollányi Zsuzsi legutóbbi bejegyzése, melyben bejelentette, hogy a férjével hét évnyi házasság után elválnak útjaik. Az énekesnő nem részletezte az okokat, csupán annyit írt, hogy a döntést közösen hozták meg és sok előzmény vezetett odáig, hogy az életüket külön folytassák. A házasságukból 3 kisfiú született, akiket továbbra is együtt, de már nem férjként és feleségként, hanem csak barátokként szeretnének nevelni - írja a Ripost.

Több előjele is volt annak, hogy valami nincs rendben a házasságukkal, Zsuzsi korábban több, a Borsnak adott nyilatkozatában is utalt erre. Emellett, egy olyan posztot is megosztott, melyben kijelenti, hogy a félelem soha többé nem irányíthatja az életét. Ahogy írta, aki szeret az nem fél, ő pedig úgy döntött, mostantól csak szeretni fog. Írta mindezt február 18-án, pontosan egy héttel azelőtt, hogy a Konyhafőnök egykori győztese, Bóza Roland elárulta, tönkrement a házassága, valamint újra szerelmes. A friss kapcsolatról csupán azért nem kívánt bővebben beszélni, mert az új kedves is egy párkapcsolat lezárási fázisában volt. Annyit azonban elmondott róla, hogy ismert ember.

Egyelőre nem beszélek róla (...) még nagyon friss minden, és mindkettőnknek le kell zárnia az előző kapcsolatát"

– nyilatkozta a férfi korábban a Story magazinnak.

Többen azt rebesgetik, egy párt alkotnak

Erre utal az a kommentszekcióban található párbeszéd, amelyet egy hónappal ezelőtt Redditen írt néhány hozzászóló ahhoz a poszthoz, mely arról szól, hogy vajon ki lehet Roland új szerelme.

Újabb közös pont, hogy míg Roland 2021-ben elnyerte a gasztroshow győztesének járó címet, addig Zsuzsi egy évvel később szintén szerepelt a műsorban. Az, hogy néhány hónappal később összeboronálták őket, csupán a véletlen műve vagy valóban van igazságalapja, arra majd az idő fogja megadni a választ. Egy biztos, egyelőre mindketten azon dolgoznak, hogy mihamarabb lezárják az eddigi életüket és egy új, boldogabb fejezetet nyissanak.