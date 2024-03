Közel tíz évvel ezelőtt kezdődtek Tóth Gabi derékfájásai, azóta csak húzódik a probléma. "Elérkezett az a pillanat, amikor már nem halogathattam tovább, hogy orvoshoz menjek. Volt olyan, hogy aludni sem tudtam a fájdalomtól" - nyilatkozta. Röntgenvizsgálatra küldték és orvossal is beszélt, így derült ki, hogy gerincferdülése és gyulladásai vannak.

„Sokszor használtam jégzselét, fájdalomcsillapítókat vettem be és jártam masszázsra is. Ezek segítenek, de a probléma igazi okát nem szüntetik meg.

Sajnos én háttérbe szorítottam a saját egészségemet és most jelzett a szervezetem, hogy ez nem mehet így tovább”

- panaszolta.

Most egy csontkovács és gerincspecialista foglalkozik vele: "Le kell nyújtani és lazítani az izmokat, hogy a csontokat vissza lehessen helyezni, különben nem szűnik meg a probléma. Most újra táncolok is, rengeteg fellépésem van, jobban oda kell figyelnem, hogy bírjam ezeket" - mesélte a Borsnak.