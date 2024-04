Gőzerővel készül Hosszú Katinka a visszatérésre. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő - aki tavaly augusztusban adott életet kislányának - nem adta fel nagy álmát. Párizsban ott lenne hatodik olimpiáján is, ehhez próbál most szintidőt úszni. Jövő héten már ott lesz az országos bajnokságon is. Hetek óta a Kanári-szigeteken készül, naponta edz, s közben anyai kötelességének is eleget tesz. Ott van vele férje, Máté, aki edzőként is segít neki, illetve természetesen magukkal vitték kislányukat, Kamíliát is.

Húsvétkor Katinka lazíthatott egy kicsit. Férje, Máté Instagram-bejegyzése szerint a házaspár együtt, kettesben romantikázott az óceánparton, erről két fotó is készült.

Azt nem árulta el a poszt, hogy kislányuk hol maradt a képről, de a párral együtt tartott a szigetre Máté édesanyja is, így Kamíliára jó eséllyel a nagymama vigyázott - szúrta ki a kedves bejegyzést a Bors.