Mit tehetünk?

A kutatók továbbra is intenzíven keresik a hatékony védekezést ellenük. Addig is hasznos lehet a jól záródó, erős szúnyogháló, és a kertben kiteregetett ruhák behozás előtti kirázása. Az összeporszívózás is hatásos: egy harisnya a porszívócsőben szépen összegyűjti a lakásba jutott egyedeket.

A legegyszerűbb csapdához lógassunk ki az erkélyre, tornácra, teraszra éjszakára egy vizes törölközőt majd reggel merítsük szappanos vízbe, hogy a rátelepedett poloskák elpusztuljanak. Ha nincs kisállat vagy kisgyermek, aki beleihatna, akkor mosogatószeres vizet is kitehetünk az erkélyre vagy az udvarra, amit ha megvilágítunk, még hatékonyabban fog működni a poloskacsapda - írja a Ripost.

A tojásokkal megrakott leveleket szedjük le a növényekről

Fotó: sophiecat / Forrás: Shutterstock

Kerti trükkök

Ha apró tojásokat látunk a levelek fonákján, szedjük le levelet a növényről, de kipróbálhatjuk a nem olajos permetezést is. Ez a bio módszer a poloskalárvákat elpusztítja, de a hasznos rovarokat nem. Sajnos a kifejlett egyedek ellen nem hatásos.

Ha már nagyon elszaporodtak a poloskák, kézzel gyűjtsük őket össze, majd dobjuk ecetes vízzel teli üvegbe, hogy biztosan elpusztuljanak. Azokra a termésekre, amiket meg szeretnénk védeni, tehetünk sűrű szövésű zsákot, így a poloskák nem tudják kiszívni belőlük a nedvességet.