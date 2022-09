Főként nyílászárókat készítenek egy sükösdi faipari üzemben, és ahogy más vállalkozásoknál, itt is jelentősen megugrottak az áramköltségek. Még úgy is, hogy a gépek többsége energiatakarékos. A kis cégnél most úgy tervezik, hogy napelemeket telepítenek az épületekre, hogy növeljék az energiahatékonyságot.

„Talán köztudott, hogy a faipari gépek naponta 70, 80, akár 90 kilowattot is elfogyasztanak. Nálunk is van öt gép üzemben, ki lehet számolni, hogy mekkora költséggel jár. Egy ilyen napelemes rendszer telepítését követően abban bízunk, hogy a költségeink 60-70 százalékát is megspórolhatjuk” – mondta Pék Róbert Péter, a Fa-Róbert Kft. ügyvezetője.

Az ilyen fejlesztéseket a kormány is támogatja, hiszen így versenyképesek maradnak a vállalkozások és a munkahelyeket sem fenyegeti veszély.