Az 4iG várakozásai szerint a jövőben jelentősen növekedhetnek a piaci igények a drónok kontrollját biztosító precíziós technológiák iránt. Az RAC Antidrone autonóm repülésre képes eszközök ellen kínál légtérellenőrző és légtérvédelmi megoldásokat az ipari, közlekedési, a védelmi és civil szférának - írták.

Az új társaság az elérhető legmodernebb technológiák integrációja mellett, hazai tudásbázison alapuló egyedi fejlesztésekkel és speciális innovációs tevékenységgel kíván megjelenni a hazai és nemzetközi piacon.

A RAC Antidrone Zrt. részvényeinek 25 százalékát a 4iG Nyrt. tulajdonolja, a társaságban emellett 25 százalékos tulajdonos lesz az iG TECH Magántőkealap, a további 50 százalékos tulajdonrésszel pedig a 4iG csoport kötelékébe tartozó Rotors & Cams Zrt. rendelkezik majd. Az UAV (Unmanned Air Vehicle - pilóta nélküli légijármű) technológiák fejlesztése, az új technológiák honosítása és piacra jutása a 4iG csoporton belül kiemelt stratégiai terület, így a RAC Antidrone Zrt. működésének felügyelete a 4iG Nyrt. technológiáért felelős vezérigazgató-helyetteséhez, Blénessy Lászlóhoz tartozik, a társaság napi operatív irányításáért Szepessy Kornél, a HungaroControl korábbi vezérigazgatója felel.

A tájékoztatásuk szerint a gazdasági, polgári és védelmi szférában egyaránt növekvő kockázatot jelentenek az autonóm repülésre képes eszközök. Az ipari, közlekedési, katonai és civil létesítmények biztonsági szolgáltatói felismerték, hogy a kétdimenziós védelem után már szükség van a harmadik dimenzió, azaz a létesítmények légterének hatékony felügyeletére és védelmére is. A drónok alkalmazhatóságukban, és képességeikben is folyamatosan fejlődnek, így a drónfelderítés és- elhárítás is új lendületet vett.