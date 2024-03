Valaki egy tavaly március 15-i bejegyzésre emlékeztette a csoport tagjait, ami szintén két kiszökött kuvaszról szólt, olyan annyira, hogy az állatok azonosak, azaz a kutyáknak nem ez volt az első önálló akciója. Az is kiderült egy kommentből, hogy tavaly bizony nem a barátságos énjüket mutatták az ebek.

Sokszor sétálunk a környéken, még nem láttuk őket, de nagyon megijedtem. A mi kutyánkkal pórázon sétáltunk, már morogtak egymásra. Mi gyorsan visszafordultunk, de jöttek utánunk. Szerencsére mindig van a zsebemben kutyacsemege, azt szórtam szét, amíg keresgélték, mi egérutat nyertünk és hazaértünk. Nem volt kellemes élmény, és szerencsére gyerekek nem voltak most velem. Tudom, hogy előfordulhat, hogy a legnagyobb odafigyelésnél is kiszökhetnek, de ők ketten elég félelmetesek, pláne, ha kutyával vagyunk

- nyilatkozta a hölgy a tavalyi esetnél.

Amíg pici, a kuvasz is nagy aranyos, de hozzáértő gazdát kíván a felnevelése

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tavaly és most is többen a kutyák tulajdonosának felelősségét firtatták, rámutatva, hogy az is kötelessége egy kutyagazdának, hogy gondoskodjon állatai ingatlanon belül tartásáról, azok ne veszélyeztessenek másokat.