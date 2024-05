Igazoltatnak a vízen is Az közismert, hogy a közutakon rendszeresek az ellenőzések, de vajon kell számolniuk hasonlóval a Dunán közlekedőknek is? – Vízi járőrszolgálat ellátása során, a vízen közlekedő vízi járműveket megállítással, továbbá a kikötőben elindulás előtt vagy kikötés után a gépkocsizó járőrszolgálatot ellátó állomány is tudja ellenőrizni. A sebességkorlátozás alá eső vízterületen sebességmérő készülék alkalmazásával tudja ellenőrizni a vízi járműveket, a sebességkorlátozás betartását – magyarázta az ellenőrzés módját a rendőrség. Ez alól nem kivétel az éjszaka sem – mint írták, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) állománya éjszaka is lát el a járőrszolgálatot.