A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított Kajla program célja a belföldi turizmus népszerűsítése, melynek megvalósítása során együttműködik a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) is. A közös akció részeként azok a sikeresen pályázó családok, amelyekben valamelyik gyermeknek van Kajla útlevele, a HUMDA és a Hungaroring jóvoltából ingyenesen nézhetik meg a helyszínen az idei Formula–1 Aramco Magyar Nagydíj pénteki szabadedzését. A két társaság idén kiemelt helyet biztosít a családoknak, akik a boxutcával szembeni főtribünön foglalhatnak helyet.

– Stratégiai partnerünkkel, a Hungaroring Sport Zrt.-vel közösen örömmel ajánlunk fel belépőjegyeket hozzávetőlegesen 250 család számára az idei F1 Magyar Nagydíj pénteki napjára. Bízunk benne, hogy ez a lehetőség életre szóló élményt ad majd a résztvevőknek, akik olyan szerényebb körülmények között élő családok tagjai, amelyek nem engedhetnék meg maguknak, hogy kilátogassanak egy ilyen rendezvényre. Küldetésünk, hogy minél közelebb hozzuk az autósportot a rajongókhoz, ennek szellemében rendeztük meg nem rég az ingyenes Super Racing Fesztivált is, amelyre összesen 35 ezer néző látogatott ki – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– A Hungaroring számára fontos, hogy az autósport-rajongókat a lehető legmagasabb szinten kiszolgálja, és hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a sportágat – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– Azért is fontos, hogy a fiatalokat minél hamarabb a sebesség birodalmába, vagyis a Hungaroringre csábítsuk, hogy megszeressék a pályánkat és szívesen térjenek vissza. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel – amelyek révén az elmúlt években is több ezer gyermeket láttunk vendégül a Magyar Nagydíjakon – azt is megmutatjuk, hogy a sportág csúcskategóriája, a Formula–1 sem elérhetetlen a magyarok számára. A Hungaroring tárt karokkal várja azokat a nagycsaládosokat, akik közül még senki sem járt korábban a pályánkon. Bízunk benne, hogy jól érzik majd magukat nálunk, megszeretik az autósportot és időről időre visszatérnek – mondta Gyulay Zsolt.

– Otthonainkban sok kis „világbajnokot” és még ennél is több versenyzőt nevelünk, akik folyamatosan edzésben vannak a házban, az udvaron, mindenütt. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a HUMDA és a Hungaroring felajánlásának köszönhetően most láthatjuk a valódi világbajnokokat és profi versenyzőket egy igazi versenypályán. Ez a gyermekek mellett a szülők számára is hatalmas élmény, amelyre nagy várakozással tekintünk. Köszönöm az egyesület nevében, hogy ránk gondoltak és lehetővé tették, hogy ilyen nagy számban juthassanak el azok a családok is erre a futamra, akik számára ez másként nem lenne elérhető – tette hozzá Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke.

